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        Haberler Gündem Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tahıl koridoru konusunda Rusya ile hemfikir olunduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, henüz net olmamakla birlikte, ağustos ayı içinde Türkiye'ye gelebileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'nın girişimleriyle ilgili olarak da "Fransa'nın yaptığı iş ilk değil. Geçmişte Cezayir'de, Mali'de, Ruanda'da yaptıklarını özellikle Afrika çok iyi biliyor. Şu an altın ve uranyum sevkiyatını durdurmuş durumdalar. Biz ise o ülkelerle başlattığımız iyi ilişkileri olumlu şekilde yürütüyoruz" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 14:23
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan yine Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde Cuma namazını kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "PUTİN AĞUSTOS AYI İÇİNDE GELEBİLİR"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinin sorulması üzerine, "Değerli arkadaşlar henüz tarih netleşmedi. Ancak Dışişleri bakanı, istihbarat başkanım görüşmeler yapıyorlar. Bu görüşmeler çerçevesinde öyle zannediyorum ki Ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek" dedi.

        "TAHIL KORİDORUNDA AYNI ÇİZGİDEYİZ"

        Tahıl koridoru konusunda "Rusya ile aynı çizgideyiz" diyen Erdoğan, "Rusya'dan Karadeniz koridorundan gelecek tahılların biz de una çevrilmesi ve buradan un olarak fakir Afrika ülkelerine az gelişmiş ülkelere de bunların naklini yapacağız. Hatta ve hatta şu anda bile biz gıda tarım hayvancılık bakanlığımız olarak bu adımları atmaya, fakir ülkelere de bu desteğimizi, yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz.

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        "FRANSA'NIN BU YAPTIĞI İLK İŞ DEĞİL"

        Tabi Fransa'nın bu yaptığı iş ilk değil. Geçmişte Cezayir'de yaptığı uygulamalar, Ruanda'da yaptığı uygulamalar, Bali'de yaptığı uygulamalar bütün bunlar dünyanın artık bütün kayıtlarında mevcut ve bunu hele Afrikalılar çok iyi biliyor.

        "BU ÜLKELERE YAPILAN ZULMÜN KARŞILIĞI"

        Şu anda altın sevkini, bunun yanında uranyum sevkini tamamıyla Fransa'ya durdurmuş durumdalar. Bu yıllardan beri, bu ülkelere yapılan zulmün bir karşılığıdır. Bizler de onlarla olan olumlu ilişkilerimizi devam ettirmeye aynen çalışıyoruz" dedi.

        "BİZİ ÇOK ÇOK MUTLU ETTİ"

        Yüksek Asgari Şura atamalarıyla ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu atamadan, tayinden çok çok mutlu oldum. Hele böyle bir kızımızın (Gökçen Fırat) tuğamiralliğe terfi etmesi bizi çok çok mutlu etti. Biliyorsunuz yargıda falan bu atamalar çok var ama şimdi ilk defa Silahlı Kuvvetler'de böyle bir kızımızın albaylıktan amiralliğe terfi etmesi ayrı bir güzellikti. Ben kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki şuralarda bunun devamı da gelecektir" ifadelerini kullandı.

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