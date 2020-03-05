05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Grup Başkanvekili Özkoç'a 1 milyon liralık tazminat davası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç aleyhinde 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından hazırlanan dava dilekçesinde, Özkoç'un TBMM'deki açıklamalarına yer verildi.
Engin Özkoç'un Erdoğan'ın kişilik haklarını ve itibarını zedelediği belirtilen dilekçede şu ifadeler kullanıldı:
"Davalının açıklamaları meşru siyasi muhalefetin bir parçası olarak değerlendirilemez. Tarihimizde hiçbir Cumhurbaşkanı, bu kadar hadsiz ve düzeysiz bir üslupla hedef alınmamıştır. Davalının açıklamaları, devletimizin tüm kurumlarıyla hayati bir mücadele yürüttüğü bir dönemde, toplumu kışkırtmak, birlik ve beraberliğimizi tahrip etmek, terörle mücadele eden kurumlarımızın moral ve motivasyonu bozmak, ordumuzun başkomutanı konumundaki Cumhurbaşkanımızı itibarsızlaştırmak amacıyla yapılmış açık bir provokasyon niteliğindedir.
Kişinin üslubu kişiliğinin bir yansıması, sahip olduğu değerlerin dışa vurma biçimidir. Davalının, Cumhurbaşkanımıza yönelik haksız ve mesnetsiz ithamları ve üslubu, bir insana yakışmayacak ölçüde düzeysiz, seviyesiz ve ahlak dışıdır. Bu nitelikte sözlerin, pozisyonu itibariyle sorumlu davranması gereken davalıdan sadır olması, ülkemiz için büyük bir talihsizliktir."
- "İddialar haksız ve mesnetsizdir"
Ayrıca Özkoç'un konuşmasında ileri sürdüğü iddiaların tamamının gerçek dışı olduğu belirtilen dilekçede, "Bu iddialarla ilgili daha önce çeşitli vesilelerle açıklama yapılmış, iddiaların haksız ve mesnetsiz olduğu vasat zekaya sahip bir kişinin anlayabileceği şekilde izah edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
"Ancak aynı iddiaların tekrarlanmasından anlaşılacağı gibi davalı, gerçeklerle yüzleşmek yerine inandığı yalanların konforunda yaşamayı sürdürmeyi tercih etmektedir." değerlendirmesine yer verilen dilekçede, şöyle denildi:
"Bu nedenle davalının konuşmasında geçen haksız ve mesnetsiz iddialarıyla ilgili olarak ayrıca cevap vermeye gerek görülmemiştir. Ancak bu vesileyle şunu ifade etmek gerekir ki gerçeklerin bu ölçüde çarpıtılması, yalanın bu kadar rahat ifade edilebilmesi, hakaret ve iftiranın bu denli olağanlaştırılması geçmişte örneklerini pek çok kez müşahede ettiğimiz bir FETÖ ahlakıdır. Fetullahçı Terör Örgütü'nün yasa dışı elde edilmiş, montajlanmış ve kurgulanmış dinleme kayıtlarına dayanarak Cumhurbaşkanımıza yönelik iftira ve yalanlar, CHP'nin kurumsal kimliği kullanılarak yapılan FETÖ propagandasından başka bir anlam ifade etmemektedir. Davalının dava konusu edilen açıklamalarının hiçbiri düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilip hukuken mazur görülemeyecek açıklamalar olup söz konusu husus emsal mahiyetteki Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi kararlarıyla da desteklenmiştir. Ayrıca söz konusu ifadeler sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda da bulunmuştur."
Manevi tazminat talebinin yasal koşullarının oluştuğu kaydedilen dilekçede, Özkoç'tan TBMM'deki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 1 milyon lira manevi tazminat talep edildi.
,Aybüke İnal
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