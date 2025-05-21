Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü'nün yıl dönümü nedeniyle mesaj paylaştı
Giriş: 21.05.2025 - 19:56 Güncelleme: 21.05.2025 - 19:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çerkes kardeşlerimizin Kafkasya’dan, ana vatanlarından haksızca, hukuksuzca, insanlık dışı yöntemlerle sürgün edilmelerinin yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaşanan tarifsiz acıları yürekten paylaşıyorum." açıklamasında bulundu.
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