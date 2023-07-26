Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, polis akademisi mezuniyet töreninde açıklamalarda bulunuyor...

Sizleri vatana, millete, devlete onurla hizmet edecek şuura sahip şahsiyetler olarak yetiştiren ailelerinize şükranlarımı sunuyorum. Bugün kendi evlatlarımızla birlikte dünyanın 16 farklı ülkesinden toplam 87 misafir öğrencimizi akademiden mezun etmenin sevincini yaşıyoruz. Polis Amirleri Eğitim Merkezi'nde gerek Türkçe dil becerilerini gerekse mesleki eğitimlerini başarıyla tamamlayan kardeşlerimizi de cani gönülden tebrik ediyorum. Misafir polis amirlerimiz, akademide aldıkları üst düzey eğitimle kendi ülkelerine en güzel şekilde hizmet edecekler. Bizim bir prensibimiz var; biz ülkemizde eğitim gören hiçbir öğrenciye yabancı gözüyle bakmadık, bakmıyoruz. İster üniversitede okusun, ister kamu kurumlarında eğitim alsın tüm uluslararası öğrencileri misafirimiz olarak görüyoruz. Misafir öğrencilerimiz de hüsnü kabülümüzün karşılığını fazlasıyla verdiler. Bugünkü mezunlarımız da inşallah aynı gayreti sergileyeceklerdir. Mezun olan misafir öğrencilerimize bundan sonraki meslek hayatlarında başarılar diliyorum.

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Bugün 2 bin 86 yeni polisimizle birlikte emniyet teşkilatımız daha da güçlenecektir. Bu vesileyle ülkemizin dört bir köşesinde 81 vilayetimizin tamamında asayişi, güvenliği ve huzuru sağlamak amacıyla gece gündüz demeden fedakârca görev yapan tüm polislerimize teşekkür ediyorum. Milletçe kendimizi huzur ve güvende hissediyorsak, bunun arkasında tüm birimleri ve kademeleriyle emniyet teşkilatımızın emeğinin yeraldığını çok iyi biliyoruz. Polislerimiz sorumluluğu ağır mesleği şan ve şerefle yaparak insanın en başta gelen ihtiyacı olan güvenlik talebini karşılıyor. Sizler ifa ettiğiniz ve edeceğiniz görevlerle aynı zamanda devletimizin bekasının, milletimizin esenliği ve toplumsal barışımızın teminatısınız. Asayişle birlikte diğer alanımdaki kazanımların baş aktörlerinden biri mensubu olduğunuz emniyet teşkilatıdır.

Asrın felaketi olarak nitelenen depremler sonrasında emniyet birimlerimiz süratle harekete geçti. Polisi, bekçisi, jandarması, korucusu, askeriyle tüm güvenlik güçlerimiz depremzedelerimize yardım için adeta seferber oldu. Polislerimiz, arama kurtarma çalışmalarından yardım dağıtımına, yağmacılarla mücadeleden asayişin teminine kadar her konuda aktif sorumluluk üstlendi. Depremin 11 ilimizi ve 14 milyon insanımızı etkilediği dikkate alındığında birkaç münferit hadise dışında süreç suhuletle yönetilmiştir. Dünyanın diğer ülkeleriyle karşılaştırıldığında afet sonrasında güvenlik hizmetlerinde Türkiye başarılı bir hizmet vermiştir. Rabbim bizleri bir daha benzer afetlerle karşı karşıya bırakmasın niyazında bulunuyorum.

14 Mayıs ve 28 seçimleri döneminde özverili çalışmalarnıda tüm emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum. Türkiye üstüste iki seçimini demokrasisine yakışır olgunlukla, rekor katılım oranlarıyla, hamdolsun hiçbir sorun, sıkıntı yaşamadan başarıyla yapmıştır. Önceki hafta Cumartesi günü tarihimizin en büyük ihanetlerinden olan 15 Temmuz darbe girişiminin 7. yıldönümünü geride bıraktık. Uçak ve silah sesleriyle başlayan karanlık geceyi milletimizin direnişi sayesinde kardan daha aydınlık bir sabaha çevirdik. 15 Temmuz kıyamımızı 85 milyon olarak hep beraber yeniden hatırladık. Maruz kaldığımız ihanetin büyüklüğü karşısında öfkemiz daha da arttı. Tanklara karşı meydan okumanın gururunu, kendi silahıyla vurulmanın acısını beraber yaşadık. 70 yıl da geçse 15 Temmuz'u unutmayacağımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik.

Bilhassa Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığı'na yapılan kalleşliği hiçbir zaman unutmayacağız. Şehitlerimizin aziz hatıralarına daima sahip çıkacağız. 253 vatan evladını şehit verdik. Şehitlerimiz arasında 63 polisimiz bulunuyordu. Gölbaşı'nda 51 kahramanımız şehit edildi. Şehitlerimizden geri kalan eşyalar o gece yaşanan vahşetin, FETÖ'cülerin canavarlığının boyutunu bizlere hatırlatmaktadır. Hal böyle iken 15 Temmuz'a kontrollü darbe iftirası atanları milletimizin vicdanına havale ediyorum. Kendilerine şu çağrıyı yapmak istiyorum; 15 Temmuz'da televizyon karşısında kahvenizi yudumlarken bu milletin evlatlarının nasıl mücadele verdiğinizi görmek istiyorsanız gelin hemen yanıbaşımızdaki müzeyi ziyaret edin.

Siyasi hesaplarla masum ilan ettiğiniz FETÖ'cü mankurtları milletimize yaşattıklarını gelin burada görün. O geceyi bizzat yaşamasa dahi FETÖ'cü hainlerin cürümlerine şahit olan birinin FETÖ'ye müsamahakar davranması mümkün değildir. En küçük zaafın bize neye malolacağını hemen yanımızdaki gazi mekanda görebiliyoruz. Hem hafızamızı diri tutmamız hem de tedbiri elden bırakmamız gerekiyor. 15 Temmuz darbe teşebbüsünü boşa çıkarmamızı 17-25 Aralık girişimi sonunda aldığımız önlemlere borçluyuz. Hassas birimlerde tasfiyelere gitmemiş olsaydık daha büyük bedel ödemek zorunda kalırdık. 15 Temmuz sonrası atılan adımlar güvenlik birimlerimizin görevlerini daha iyi yapmalarını, milletimize daha iyi hizmet etmelerini sağlamıştır.

Toplam 41 bin emniyet mensubunun kurumla ilişiği kesildi. 31 bin çarşı ve mahalle bekçisi, komiser yardımcısı, polis memuru ve sivil personel olarak 128 bin personel alımı gerçekleştirildi. Toplam 158 bin 682 personel alımı yaparak emniyet teşkilatımızın eksikliklerini fazlasıyla giderdik. 340 bin emniyet personelimiz görev yapıyor. Güvenlik sistemimizi nitelikli insan kaynağı, teknik kapasiteyle sürekli geliştiriyoruz. Bunun neticelerini başta terörle mücadele olmak üzere güvenliğimize dair her konuda bizzat tecrübe ediyoruz. FETÖ'nün devlet içinde uzantılarının önemli ölçüde tasfiye ettik. Bölücü terör örgütüne atılım neredeyse durma noktasına geldi. Gabar, Cudi, Tendürek, Besler deresinde bütün bu teröristlerin inlerine giriyor ve bu inlerde bunları yok ediyorsak işte bunun faili sizlersiniz.

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