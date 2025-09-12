Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde çok iyi bir basketbol oynayarak Yunanistan’ı eleyen ve adını finale yazdıran A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nsosyal hesabında yaptığı paylaşımla, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda Yunanistan’ı 94- 68 yenerek final oynamaya hak kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nı tebrik etti. Erdoğan, “FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde çok iyi bir basketbol oynayarak Yunanistan’ı eleyen ve adını finale yazdıran A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun” ifadelerini kullandı.

REKLAM advertisement1

TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla arayarak Başantrenör Ergin Ataman'ı ve oyuncuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerçekten çok çok mutlu olduk. Bize bu mutluluğu yaşattığınız için başta siz, Hidayet, bütün sporcu kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Tebrik ediyorum, sağ olun var olun" derken, milli oyuncular da alkışla karşılık verdi.