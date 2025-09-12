Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik! - Basketbol Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımımızı tebrik etti.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2025 - 23:50 Güncelleme: 13.09.2025 - 01:28
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik!
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde çok iyi bir basketbol oynayarak Yunanistan’ı eleyen ve adını finale yazdıran A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nsosyal hesabında yaptığı paylaşımla, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda Yunanistan’ı 94- 68 yenerek final oynamaya hak kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nı tebrik etti. Erdoğan, “FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde çok iyi bir basketbol oynayarak Yunanistan’ı eleyen ve adını finale yazdıran A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun” ifadelerini kullandı.

        TEBRİK TELEFONU

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla arayarak Başantrenör Ergin Ataman'ı ve oyuncuları tebrik etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerçekten çok çok mutlu olduk. Bize bu mutluluğu yaşattığınız için başta siz, Hidayet, bütün sporcu kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Tebrik ediyorum, sağ olun var olun" derken, milli oyuncular da alkışla karşılık verdi.

