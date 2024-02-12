Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'a gidiyor! Ankara-Kahire hattında yeni dönem!
Ankara-Kahire hattında devam eden normalleşme sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Şubat Çarşamba günü Mısır'ın başkenti Kahire'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Gazze'nin yanı sıra ikili ticaretin de ele alınacağı ziyaret ile ilişkilerde yeni bir dönem başlatılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni haftada yerel seçim mesaisine ara verip diplomasi trafiği yürütecek. Erdoğan, Türkiye'den Mısır'a 11 yıl sonra ilk kez Cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret gerçekleşecek.
DÜNYA HÜKÜMETLER ZİRVESİ'NİN 11. OTURUMUNA KATILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarette bulunacak. 13 Şubat'ta ise Dubai'de düzenlenecek Dünya Hükümetler Zirvesi'nin 11. oturumuna katılacak.
Türkiye’nin onur konuğu olarak katılacağı zirvede ise Erdoğan, ana konuşmacı olarak hitapta bulunacak. Zirve marjında ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
11 YIL SONRA MISIR’A ZİYARET
Erdoğan, 14 Şubat Çarşamba günü Mısır'ın başkenti Kahire'ye geçecek. Görüşmelerin başlıca gündemi ise Gazze olacak. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar masaya yatırılacak. Refah Sınır Kapısı'nın daha etkin kullanılması ve yardımların ulaştırılması için yapılabilecekler de görüşülecek.
İkili ilişkiler, bölge güvenliği ve ticaret de gündemde olacak. Üst düzey işbirliği mekanizmalarını yeniden canlandırılması görüşmelerde ele alınacak bir diğer gündem başlığı olacak.
MISIR'DA 2 MİLYAR DOLARI AŞAN TÜRK YATIRIMI VAR
Mısır, Türkiye’nin Afrika’daki en büyük ticaret ortağı. Ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Savunma sanayii alanında önemli bir iş birliği potansiyeli de mevcut. Mısır'da 2 milyar doları aşan Türk yatırımı var. Bu yatırımların yenileriyle birlikte genişletilmesi hedefleniyor. Filistin-İsrail meselesi başta olmak üzere, Doğu Akdeniz, Libya, Sudan ve Somali gibi bölgesel konularda da eşgüdüm önem taşıyor.
MISIR’A SON ZİYARET 2013’TE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Mısır'a Cumhurbaşkanı düzeyindeki son ziyaret 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 7 Şubat 2013'te gerçekleştirildi. İki ülke arasındaki ilişkiler, 3 Temmuz 2013'teki darbenin ardından koptu; istihbarat servisleri arasındaki temasla başlayan süreç, bakan ziyaretleri ve karşılıklı büyükelçi atamaları ile devam etti.
Erdoğan ve Sisi, süreç içinde yüz yüze de görüştü. 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda, 10 Eylül 2023'teki G-20 Zirvesi’nde ve 11 Kasım 2023'te Riyad’da düzenlenen Gazze konulu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ortak zirvesi marjında bir araya geldi.
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