Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'a gidiyor! Ankara-Kahire hattında yeni dönem!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni haftada yerel seçim mesaisine ara verip diplomasi trafiği yürütecek. Erdoğan, Türkiye'den Mısır'a 11 yıl sonra ilk kez Cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret gerçekleşecek.

Türkiye’nin onur konuğu olarak katılacağı zirvede ise Erdoğan, ana konuşmacı olarak hitapta bulunacak. Zirve marjında ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

11 YIL SONRA MISIR’A ZİYARET

Erdoğan, 14 Şubat Çarşamba günü Mısır'ın başkenti Kahire'ye geçecek. Görüşmelerin başlıca gündemi ise Gazze olacak. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar masaya yatırılacak. Refah Sınır Kapısı'nın daha etkin kullanılması ve yardımların ulaştırılması için yapılabilecekler de görüşülecek.

İkili ilişkiler, bölge güvenliği ve ticaret de gündemde olacak. Üst düzey işbirliği mekanizmalarını yeniden canlandırılması görüşmelerde ele alınacak bir diğer gündem başlığı olacak.

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MISIR'DA 2 MİLYAR DOLARI AŞAN TÜRK YATIRIMI VAR

Mısır, Türkiye’nin Afrika’daki en büyük ticaret ortağı. Ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Savunma sanayii alanında önemli bir iş birliği potansiyeli de mevcut. Mısır'da 2 milyar doları aşan Türk yatırımı var. Bu yatırımların yenileriyle birlikte genişletilmesi hedefleniyor. Filistin-İsrail meselesi başta olmak üzere, Doğu Akdeniz, Libya, Sudan ve Somali gibi bölgesel konularda da eşgüdüm önem taşıyor.