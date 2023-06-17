Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berlusconi geride silinmez izler bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin kendine özgü tavrıyla iş dünyasından siyasete kadar farklı kulvarlarda elde ettiği başarılarıyla gerçekten nevi şahsına münhasır bir siyasetçi olduğunu belirterek, "İtalya siyasetini uzun yıllar domine eden Berlusconi'nin geride silinmez izler bıraktığına inanıyorum" ifadesini kullandı.

Giriş: 17.06.2023 - 14:29 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berlusconi geride silinmez izler bıraktı
AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi için İtalya'da yayımlanan Il Messaggero gazetesinde makale kaleme aldı.

"Dostum Berlusconi" sözleriyle başlayan makalede Erdoğan, Berlusconi ile ilk temaslarının 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra gerçekleştiğini anımsatarak, AK Parti iktidara geldiğinde, okuduğu bir şiirden dolayı siyasi yasaklı olduğunu ve Genel Başkan olduğu Parti'nin seçimden zaferle çıkmasına rağmen, siyaset yapma hakkının hukuksuz bir şekilde engellendiği hatırlattı.

Türkiye içerisinde birilerinin, "bu garabeti normal gibi göstermeye çalışırken" dünyada buna ilk itiraz eden liderin Berlusconi olduğunu belirten Erdoğan, makalesine şöyle devam etti:

"Dostum Berlusconi bizi arayarak, seçim zaferimizi kutladı; siyasi yasağımızın kabul edilemez olduğunu ifade etti ve bizi İtalya Başbakanı sıfatıyla ülkesine davet etti. Sayın Berlusconi ile Roma'da buluştuk, Türkiye-İtalya ilişkilerinden Avrupa Birliği konularına kadar kapsamlı bir görüşme yaptık. Dostum Berlusconi, 'Şu anda Avrupa'daki en iyi dostunuzun evindesiniz. AB'deki başbakan dostlarımı arayacağım ve avukatlığınızı yapacağım.' dedi. Görevi boyunca da AB'ye üyelik sürecimizde ülkemize her zaman destek verdi.

Değerli dostumun güçlü duruşu ve hakkaniyetli tavrı tam üyelik müzakere tarihinin alınmasında da belirleyici rol oynadı. Sayın Berlusconi ile iki başbakan olarak gerçekten verimli, samimi ve dostane ilişkilerimiz oldu. Türkiye-İtalya münasebetlerinin her alanda derinleşerek, tarihin en yüksek seviyesine çıkmasını sağladık. Türkiye-İtalya ortaklığı savunma sanayinde de çok ciddi ilerlemeler kaydetti. Atak helikopterine ilişkin sözleşmenin imzalanması ile Mavi Akım Doğal Gaz Boru Hattı projemizde Sayın Berlusconi'nin ciddi destekleri olmuştu."

"KENDİSİ, HER ZAMAN HAKİKİ BİR DOST OLARAK ANILACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO, G-20, G-8, Arap Birliği Zirvesi, Nükleer Güvenlik Zirvesi gibi uluslararası organizasyonlarda da sık sık görüştükleri ve kendisini Türkiye'de birçok defa ağırladığı Berlusconi'nin "dost" kavramının hakkını vermiş bir insan olduğunu, şahsi dostluklarının ötesinde kendisinin Türk milletini seven, sayan ve Türkiye'ye çok büyük kıymet veren bir devlet adamı olduğunu bildirdi.

Berlusconi ile görevden ayrıldıktan sonra beşeri bağlarını hep koruduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kendisiyle Türkiye ve farklı ülkelerdeki futbol maçlarını izleme vesilesiyle pek çok kez bir araya geldik. Dostum Berlusconi'nin 2003'te oğlumun nikah şahitliğini yapmasının kişisel hikayemizde farklı bir yeri vardır. Bu kadirşinaslığını hiçbir zaman unutmadık. Sayın Berlusconi, 2018'de Cumhurbaşkanı seçilmem dolayısıyla düzenlediğimiz Göreve Başlama Töreni'ne katılan liderler arasında yer alarak bizi ayrıca onurlandırmıştı. Sayın Berlusconi, kendine özgü tavrıyla iş dünyasından siyasete kadar farklı kulvarlarda elde ettiği başarılarıyla gerçekten nevi şahsına münhasır bir siyasetçiydi.

İtalya siyasetini uzun yıllar domine eden Berlusconi'nin geride silinmez izler bıraktığına inanıyorum. Uzun yıllar birlikte çalıştığımız değerli Dostum Silvio Berlusconi'nin vefat haberini aldığımda büyük bir üzüntü duydum. Dostluğumuzun nişanesi olarak cenaze törenine Dışişleri Bakanı'mı ve Parti Sözcü'mü, bizleri temsil etmek üzere gönderdim. Kendisi, bizlerde bıraktığı güzel hatıralarla her zaman hakiki bir dost olarak anılacaktır. Sayın Berlusconi'nin ailesinin ve sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyor, ülkem ve milletim adına İtalya halkına taziyelerimi iletiyorum."

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Oksijen cennetinde kekik hasadı
Oksijen cennetinde kekik hasadı
Ordu'ya yerleşti... Amerikalı Elizabeth yufka açıp yaprak sarıyor
Ordu'ya yerleşti... Amerikalı Elizabeth yufka açıp yaprak sarıyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan YKS paylaşımı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan YKS paylaşımı
Kabzası tamamen bronzdan, 3 bin yıllık! 'Olağanüstü' keşif...
Kabzası tamamen bronzdan, 3 bin yıllık! 'Olağanüstü' keşif...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.