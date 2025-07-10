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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Başbakanı ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Başbakanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Christian Stocker ile telefon görüşmesi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 20:12 Güncelleme: 10.07.2025 - 20:12
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        Avusturya Başbakanı ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Christian Stocker ile telefon görüşmesi yaptı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Avusturya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Erdoğan, görüşmede Türkiye ve Avusturya'nın ticaret ve yatırım alanlarındaki potansiyelini verimli bir biçimde kullanması gerektiğini, işbirliğini geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savaşların sona ermesi için gayret gösterdiğini, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bitirilmesi için ortaya çıkan fırsatın heba edilmemesi gerektiğini, Gazze'deki insani durumun ise felaket boyutunda olduğunu ve acil insani yardımların bölgeye bir an önce ulaştırılmasının önemini ifade etti.

        Erdoğan, Türkiye'nin, Suriye'de istikrarın daim kılınmasına yönelik çabalarını sürdürdüğünü, Suriyeli mültecilerin vatanlarına dönüşlerinin sağlanması için sosyal ve ekonomik refahın artırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

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