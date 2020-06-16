Reuters

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Reuters haber ajansı, Türkiye ve Almanya liderlerinin Libya için anlaşmaya vardığını bildiriyor.

Merkel'in sözcüsü, Kuzey Afrika ülkesindeki son durumu ele alan iki liderin BM öncülüğündeki bir çözüm olması gerektiğinde mutabık kaldığını açıkladı.

Türkiye, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) destekliyor.

Trablus'u işgal etmeyi planlayan ancak daha sonra Türkiye'nin sahaya inmesiyle bozguna uğrayan savaş ağası Halife Hafter'in arkasında ise birçok ülke var: Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Fransa ve Suudi Arabistan.

Almanya'nın Avrupa'daki müttefiki Fransa, dün Türkiye'yi eleştiren açıklamalar yapmıştı.