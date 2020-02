Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle;

Üye çalışmaları gerçekten zor ve azim isteyen bir iştir. Gençlik kollarında bu çalışmaların önemine yakınen şahit olan birisiyim. AK Parti'yi kurduğumuz günden beri teşkilatlarımızdan bu konuda taviz vermediğimiz en önemli faaliyet üye sayımızın arttırma çalışmasıdır. Bugün AK Parti 10,5 milyon üye sayısıyla en fazla üye sayısına sahip olan partidir. Bu dünyada da böyledir. Örneği yok. Kime söylesek şaşırıyor. Aynı şekilde genç ve kadın üye sayısında da bu alanlarda rakipsiz durumdayız. Üye sayımız toplam seçmenin yüzde 19 gibi önemli bir oranına ulaşıyor. Bu elbette önemli ama bize göre yeterli olmayan bir olaydır.

GÖNÜL SEFERBERLİĞİMİZİ KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜYORUM

Geçtiğimiz yıl nüfusumuz 83 milyonu aştı. Hep söylediğimiz gibi amacımız 83 milyon insanımızın her bir ferdini bu büyük ailenin bir parçası haline getirmektir. Bu ülkede herkesin gönlünü kazanmadan görevimizi bihakkın yerine getirmiş sayamayız. AK Parti kurulduğu günden beri girdiği her seçimde istisnasız birinci çıkmasını bu anlamda çalışıyor olmasına borçludur. Türkiye'nin en çok oy alan bir partinin genel başkanı olarak hala tüm liderlerden daha çok il, ilçe ziyareti yapıyor gönül seferberliğimizi kesintisiz sürdürüyorum. Partimizin her kademesindeki kardeşimdende aynı görevi bekliyorum.

SIKILMADIK EL, DOKUNMADIK GÖNÜL BIRAKMAYACAĞIZ

Burada gurur yok, afra tafra yok. Bizim için tebessüm bir sadakadır bunu böyle bileceğiz ve yolumuza böyle devam edeceğiz. Türkiye'de kuruluşu tepeden tabana doğru değil, tabandan tepeye doğru gerçekleştirilmiş ilk ve tek parti AK Parti'dir. Bunun için diğer faaliyetlerimizle birlikte üye çalışmalarımızı da en küçük aksamaya, gevşemeye, göz boyamaya meydan vermeden sürdürmek zorundayız. Üye çalışması yapmak, aynı zamanda kapı kapı dolaşmak, sıkılmadık el dokunmadık gönül bırakmamak anlamına gelir. Milletimizle birlikte olacağız ki seçim günü oyunu istemeye hakkımız ve yüzümüz olsun.

AK Parti'nin olması gereken yer mutlaka yüzde 50'lerin çok çok üstüdür. Bunu göreceğiz. Kuru üye değil her üye bileceğiz ki adeta birer çarpan olarak artacak. Şimdi burada klasörleri görüyorum. Klasörler güzel, klasörlerin sırtı da güzel. Ama diyorum ki, şimdi buradan bir deneme yapalım.



Erdoğan: Hanımefendi Berfin hanımla mı görüşüyorum. Şu anda bini aşkın kardeşimiz sizi tebrik ediyor. Üyeliğinizi tebrik ediyorum. Üstelik Üsküdar'dan komşuyuz galiba. Biz de Üsküdar'da oturuyoruz. Üye olmakla çok iyi yapmışsınız.

Berfin: Biz ailece öyleyiz.

Erdoğan: AK Parti ailesine girdikten sonra bu aileye de yeni yeni üyeler inşallah katacağız.

Berfin: İnşallah

Erdoğan: Beyefendiye, aileye, şahsım, şu anda İstanbul il teşkilatına bini aşkın kardeşimin selamı var. En kalbi selamlarımızı lütfen gönderin.

Berfin: Çok teşekkür ederim, ellerinizden öptüm, görüşürüz.

Erdoğan: Doğan Bey nasılsın iyi misin?

Doğan: İyidir sizi sormalı

Erdoğan: Üyeliğiniz hayırlı olsun. Kaç kardeşsiniz? Şu anda İstanbul il teşkilatında bini aşkın kardeşlerimiz aylık üye kampanyasının ödül törenindeyiz. Bütün ilçelerden şöyle rastgele bir yeni üyemizin üyesini anons ediyoruz. Bakalım doğru mu? Nerede okuyorsunuz?

Doğan: Sakarya'da okuyorum.

Erdoğan: Hangi bölüm?

Doğan: Tış ticaret.

Erdoğan: Allah hayırlısıyla tamamına erdirsin. Sadece Doğan'ın üyeliği yetmez. Senin gibi genç ve dinamik kardeşimizden üye kayıtları yapmanı bekliyoruz. Sana bir şey söyleyeceğim, yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya, yüz üstü çok süründün ayağa kalk Sakarya! Sakarya'dasın ya , onun için Sakarya yakışır bu işe. Şu anda bütün kardeşlerimizin ana kademe, gençlik kolları, kadın kollarının selamı var. Allah yâr ve yardımcınız olsun.

Doğan: Teşekkür ederim başkanı.

Fatma Betül Sayan Kaya: Fatih'ten Mustafa Demir'i arıyoruz.

Kaya: Mustafa Bey hayırlı akşamlar. Partimize üye olmuşsunuz. Hayırlı olsun, sayın Cumhurbaşkanımızı takdim ediyorum Mustafa Bey.

Erdoğan: Selamün aleyküm, Mustafa Bey öncelikle üyeliğinizi tebrik ediyorum, hayırlı olsun. Fatih'te fırıncılık yapıyorsun galiba.

Demir: Adıyamanlıyım Cumhurbaşkanım.

Erdoğan: Neresinden?

Demir: Kahta Cumhurbaşkanım.

Erdoğan: Kaç çocuk var.

Demir: 3 tane var.

Erdoğan: 3 tane var, sen tabanı tutturdun.

Erdoğan: Fatih'in neresinde çalışıyorsun? Fırın nerede?

Demir: Horhor'dayım. Bazı sıkıntılarımız var.

Erdoğan: Maşallah tam yerindesin. Tevfik Göksu Bey, irtibatı kuracaksın.

Demir: Babam geldi Adıyaman'dan.

Erdoğan'dan: Yanında mı?

Demir: Şu anda yukarı çıktı. Dedi ki, "Tayyip Bey'e oyunuzu vermezseniz hakkımı helal etmem" diyor. Yoğun bakımdan çıkınca ilk söz olarak 'Allah razı olsun Tayyip Bey'den bu hastaneleri yaptı' diyor.

Erdoğan: Allah razı olsun, Allah şifa versin. Bize düşen bir görev var mı?

Demir: Sağolun Cumhurbaşkanım.

Erdoğan: Bak yeni üye yapacaksın partiye. Gözlerinden öpüyorum, çocukların gözlerinden öpüyorum, hanımefendiye hürmetlerimizi bildir, babanın da ellerinden öpüyorum.

Demir: Ben de ellerinizden öpüyorum.

Erdoğan: İlhami niye güldün? Yok gerçekten ben Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. İstanbul il teşkilatında üyelerle ilgili ödül törenindeyiz. Sizi de tebrik etmek için arıyorum. Üyeleriniz hayırlı olsun inşallah.

İlhami: Sağolun efendim, Allah size hayırlı ömür versin.

Erdoğan: Kaç kardeşsiniz?

İlhami: Biraz gürültü var duyamadım efendim. 5 kardeşiz.

Erdoğan: Evlisin

İlhami: Evet

Erdoğan: Memleket neresi

İlhami: Alanya, 40 yıldır İstanbul'da yaşıyoruz.

Erdoğan: Maşallah, maşallah, Allah yar, yardımcınız olsun. Şu anda İstanbul il örgütündeyiz. Bine aşkın kardeşiniz var, şu anda senin üyeliğini tebrik ediyorlar. Hanımefendiye çok selam. Sadece senin üyeliğin yetmez, senden yeni üyeler bekliyoruz. Mevlüt Çavuşoğlu'na da söyleyeceğim senin üyeliğini.

İlhami: Teşekkür ederim.

Fatma Betül Sayan Kaya: Gülden hanım hayırlı akşamlar. Ben Fatmü Betül Sayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyorum.

Erdoğan: Gülden Hanım hayırlı akşamlar.

Gülden: İyi akşamlar abi

Erdoğan: Nasılsınız, partimize üye olmuşsunuz, tebrik etmek için aradım. Kaç çocuk var.

Gülden: Ben bekarım abi!

Erdoğan: Bundan sonrası için hayırlı olsun demek var.

Gülden: Abim, ablam ve bir kardeşim var.

Erdoğan: Sadece senin üyeliğin yetmez, yeni yeni üyeler partimize kazandırmamız lazım. İnanıyorum ki, sen bunları sağlayacaksın. Nerelisin? Bakırköylü müsün?

Gülden: Evet

Erdoğan: Çatalca'ya mı yerleştin

Gülden: Evet, Bakırköy'de doğdum. Çatalca'dayım.

Erdoğan: Bütün aileye selamlarımızı iletin.

- Ben yengesiyim, benimle konuşabilir misiniz acaba?

Erdoğan: Ben Gülden Hanım'ın yengesiyle mi konuşuyorum. Sen de üye oldun mu AK Parti'ye?

- Kimsiniz siz?

Erdoğan: Söyledim ya! Cumhurbaşkanı Erdoğan, inanmadın mı?

- Hayır

Erdoğan: Şu anda İstanbul il teşkilatlarında yeni üye kayıtlarıyla ilgili ödül töreni yapıyoruz. Yeni üyeleri arıyoruz.

- Evet, tamam. Biz hepimiz AK Partiliyiz.

Erdoğan: Sağolun, varolun. Burada bulunan kardeşlerim adına selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

- Çok teşekkür ederim, kolay gelsin başkanım...

GÜÇLÜ TEŞKİLAT YAPISIYLA 2023'E HAZIRLANACAĞIZ

Benim ısrarla üzerinde durduğum bir konu var. O da şu, evet Ömerlmeri bulacağız. Haticeleri, Ayşeleri bulacağız. Teşkilatımızı bu anlayış üzerine bina edeceğiz. Herhangi bir spekülasyona vesile olacak kişiler değil, yolsuzluğa, yalanı, yalana, talana karışmış olanlar değil, bu konuda hassas olacağız. Güçlü bir teşkilat altyapısı ile inşallah 2023'e hazırlanacağız. Kadın ve gençlik kolları kongrelerimiz sürüyor. Tüm kadınlarımızı ve gençlerimizi teşkilatlarımızda görev almaya davet ediyorum. Bugüne kadar gayret, fedekârlık, samimiyet, azimleriyle AK Parti'ye katkı veren her kardeşimiz mutlaka teşkilatımızda kendine yer bulacaktır. AK Parti güçlü olursa, Türkiye de güçlü olur. Biz diz çöktürebilirlerse milletimizin direncini kırıp, Türkiye'yi istedikler istikamete yönlendireceklerini biliyor.