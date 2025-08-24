Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'a gidiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat'ta düzenlenecek etkinliklere katılım sağlayacağını, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin de Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacağını belirtti.

Erdoğan'ın 26 Ağustos Salı günü ise Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda vatandaşlarla buluşacağını kaydeden Duran, "Cumhurbaşkanı'mızın altını çizerek belirttiği üzere, 'Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız.' Anadolu'yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve gönül sultanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

REKLAM advertisement1