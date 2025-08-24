Habertürk
        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'a gidiyor | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinliklerine katılacak

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın, Okçular Vakfınca Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek etkinliklere katılacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2025 - 13:20 Güncelleme: 24.08.2025 - 13:20
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'a gidiyor
        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat'ta düzenlenecek etkinliklere katılım sağlayacağını, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin de Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacağını belirtti.

        Erdoğan'ın 26 Ağustos Salı günü ise Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda vatandaşlarla buluşacağını kaydeden Duran, "Cumhurbaşkanı'mızın altını çizerek belirttiği üzere, 'Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız.' Anadolu'yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve gönül sultanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        #Son dakika haberler
