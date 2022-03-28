Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 81 ile kuruluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: 81 ile yüksek hızlı şarj istasyonu kuruluyor! - En Son Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek hızlı şarj istasyonları ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yerli otomobilimiz TOGG başta olmak üzere elektrikli otomobil üretimi ve kullanımındaki gelişmeleri dikkate alarak lüksek hızlı şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması konusunda yeni adımlar atıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız vasıtasıyla 81 ilimizin tamamında bin 500’den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulmasına yönelik çalışmalara 300 milyon liralık bir destek sağlıyoruz. Amacımız bir yıl içinde ülkemizde yaygın bir yüksek hızlı şarj alt yapısını sağlamaktır.”