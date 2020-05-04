Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Türkiye'nin milli faaliyetlerinin yanı sıra teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi yönündeki küresel çabaları da desteklediğini belirterek, "Kovid-19 aşısı tüm insanlığın ortak malı olmalıdır. Bu bakımdan üretilecek aşıya küresel erişimin garanti altına alınması ve 'kimsenin geride bırakılmaması' prensibinin itinayla uygulanması son derece önemlidir." dedi.
Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu öncülüğünde düzenlenen "Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği"ne video mesaj gönderdi.
Kabine Toplantısı nedeniyle toplantıya katılamadığını dile getiren Erdoğan, "Ancak konuya verdiğim ehemmiyet çerçevesinde sizlere bu video kaydı aracılığıyla seslenme fırsatını yakalamaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum." ifadesini kullandı.
Salgında hayatını kaybeden vatandaşlar için taziyelerini sunan, tedavisi sürenlere acil şifalar dileyen Erdoğan, "Şu ana kadar şehir hastanelerine yaptığımız yatırımlar, salgınla mücadelede bize çok önemli avantajlar sağlamıştır.
Sağlık sistemimiz ve altyapı yatırımlarımız güçlü olmasına rağmen, İstanbul'da 3 ayrı noktada 2 bin 100 yatak kapasiteli, her türlü donanıma sahip yeni salgın hastanelerinin inşaatına başladık.
Bu hastaneleri 3 hafta içerisinde bitirip hizmete alıyoruz." diye konuştu.
"GEREKSİZ TEKRARLARA VE BÜROKRASİYE İZİN VERİLMEMESİ, HEDEFE ULAŞMAMIZI KOLAYLAŞTIRACAK"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınının, sadece sağlık krizi olmaktan çıktığını siyasi, ekonomik ve sosyal boyutları olan benzersiz bir küresel imtihana dönüştüğünü belirterek, şunları söyledi:
"Bu salgın bize, dillerimiz, dinlerimiz farklı olsa da kaderimizin ortak olduğunu hatırlatmıştır.
Türkiye olarak bu anlayışla bugüne kadar 57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık.
Maskeden solunum cihazına kadar bu süreçte ihtiyaç duyulan kritik sağlık malzemelerinin tedarikinde de güvenilir ortak olmaya devam ediyoruz. İmkanlarımızla beraber ülkemizin virüsle mücadeledeki tecrübelerini de dostlarımızla paylaşıyoruz. Virüsün ortadan kaldırılması için en etkili aracın aşı olduğu görülüyor. Milli faaliyetlerimizin yanı sıra teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi yönündeki küresel çabaları da destekliyoruz.
26 Mart'ta kabul ettiğimiz G-20 Bildirgesi'nde aşının hızlıca geliştirilmesi için kaynak sağlama taahhüdünde bulunmuştuk. Bugünkü 'Koronavirüs Küresel Mukabele' taahhüt etkinliğinin parçası olmayı da bu nedenle görev addettik. Çalışmalarda gereksiz tekrarlara ve bürokrasiye izin verilmemesi, hedefe ulaşmamızı kolaylaştıracaktır. Kovid-19 aşısı tüm insanlığın ortak malı olmalıdır.
Bu bakımdan üretilecek aşıya küresel erişimin garanti altına alınması ve 'kimsenin geride bırakılmaması' prensibinin itinayla uygulanması son derece önemlidir. Aşı geliştirme çabalarına yönelik maddi katkımızı belirlerken tüm bu hususları dikkate alacağız. Değerlendirmeler akabinde tespit edeceğimiz meblağı ise 23 Mayıs'a kadar ilan edeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin sonunda etkinliğin maksadına ulaşarak dünya için hayırlara vesile olmasını temenni ederek, emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve paydaşlara teşekkür etti.
İngilizce altyazılı olarak yayımlanan video mesajda, yeni açılan şehir hastaneleri ve inşası devam eden salgın hastanelerinin görüntülerine de yer verildi.
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