Cumhurbaşkanı Erdoğan 71 yaşında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 71 yaşına girdi.

AK Parti, 71 yaşına giren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

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Mazlumların umudu, ülkesinin ve milletinin hizmetkarı Liderimizin doğum günü kutlu olsun.



Halkına ve her geçen gün artan 85 milyon vatandaşa liderlik etmeye hoş geldiniz, #SefaGetirdiniz. İyi ki varsınız. pic.twitter.com/YFVtbRIi1e — AK Parti (@Akparti) February 26, 2025

Partinin sosyal medya hesabından "sefa getirdiniz" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Mazlumların umudu, ülkesinin ve milletinin hizmetkarı liderimizin doğum günü kutlu olsun. Halkına ve her geçen gün artan 85 milyon vatandaşa liderlik etmeye hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İyi ki varsınız." ifadelerine yer verildi.

FAHRETTİN ALTUN: YÜRÜYECEK ÇOK YOLUMUZ VAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 71 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletine olan sevdası, milletimizin gönlünde misliyle karşılığını bulmuştur.



Bu sevda, bu dava, bu adanmışlık milletçe şahlanışımızın önündeki engelleri birer birer yıkıp atmıştır.



Daha yürüyecek çok yolumuz, beraber ıslanacak çok… pic.twitter.com/SqD3uNxyGw — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 26, 2025

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla sosyal medya hesabından "Millete Adanan Bir Ömür ve Sefa Getirdiniz" etiketiyle video mesaj paylaştı.

"Milletine adanmış bir ömür, vatanına duyulan sonsuz sevda, her adımında büyük bir dava..." ifadeleriyle başlayan videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı tarihi açıklamaları ve AK Parti iktidarında gerçekleştirilen projelerden örnekler de yer aldı.

Video, "Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da bu kutlu yürüyüşün lideri Sayın Cumhurbaşkanımız doğum gününüz kutlu olsun." ifadeleriyle son bulurken Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletine olan sevdası, milletimizin gönlünde misliyle karşılığını bulmuştur. Bu sevda, bu dava, bu adanmışlık milletçe şahlanışımızın önündeki engelleri birer birer yıkıp atmıştır. Daha yürüyecek çok yolumuz, beraber ıslanacak çok yağmurumuz var bizim."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bugün 26 Şubat… Ömrünü milletine, davasına, Büyük ve Güçlü Türkiye idealine adayan; ülkemizin aydınlık yarınları için vesayet odaklarıyla mücadelesine bir an olsun ara vermeyen; daima Hakk’ın, haklının ve mazlumların yanında duran; Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın doğum günü… Rabbim nice sağlık, huzur ve mutluluk dolu yıllar nasip eder inşallah.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Ülkemize çağ atlatan eser ve hizmetlerin mimarı, milletine adanmış bir ömür, tarihe iz bırakan lider... #TürkiyeYüzyılı’na mühür vuran bir vizyon ile Türkiye’yi büyük hedeflere taşıyan, milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştüren Cumhurbaşkanımız Sayın Erdogan’ın 71’inci doğum gününü kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve hayırlı yıllar diliyorum.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Mazlumların ümidi, duası; zalimlerin korkulu rüyası, adaletin gür sesi... İyi ki doğdunuz Sayın Cumhurbaşkanım! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Devlet yönetimindeki dirayeti, milletine olan sarsılmaz bağlılığı ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizin geleceğine yön veren Sayın Cumhurbaşkanımız Erdogan’ın liderliği, bizlere güç ve ilham vermeye devam ediyor. Türkiye’yi her alanda daha müreffeh, daha güçlü ve daha bağımsız bir geleceğe taşıyan Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletimize hizmetle geçen nice sağlıklı, huzurlu ve hayırlı yıllar diliyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Millet ve memleket sevdalısı, mazlum coğrafyaların güçlü sesi, Türkiye Yüzyılı’nın mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni yaşını kutluyor, Yüce Allah’tan nice hayırlı yıllar nasip etmesini diliyorum. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: ❝Millete Adanmış Bir Ömür❞ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü kutluyor, milletimize hizmet yolunda nice sağlıklı yaşlar diliyorum. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: “Biz Bu Yola Sevmek İçin Girdik” Ömrünü aziz milletimize adayan, eser ve hizmet siyasetiyle medeniyetimizi asırlık hedeflere ulaştıran Cumhurbaşkanımız Sayın Erdogan ’a sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyorum. İstikbalimizi aydınlatacak nice yollara, birlikte yürüyeceğimiz nice yıllara… Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: İnancı, kararlılığı, dik duruşuyla "Millete Adanmış Bir Ömür" Mazlumlara umut, zalimlere korku, Türkiye Yüzyılı'na lider Cumhurbaşkanımız Sayın Erdogan'ın 71'inci doğum gününü kutluyor, sağlıklı, mutlu nice yaşlar diliyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Türkiye sevdası en güzel yaşında.