İran'da cumhurbaşkanı adayları karşı karşıya geldi: Salondan birbirlerine sarılarak ayrıldılar

İran'daki cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda yarışan reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar Said Celili, devlet televizyonunda yapılan münazarada dış politika, internet yasakları ve ülkenin sorunlarını tartıştı.

İran'da 5 Temmuz'da yapılacak ikinci tur cumhurbaşkanı seçiminin adaylarının katıldığı münazara, devlet televizyonunda canlı yayımlandı.

Yaklaşık 2 saat süren münazarada iki adaydan dış politika, ekonomi, internet yasakları ve toplumsal sorunlarla ilgili 10 soruya cevap vermeleri istendi.

İnternetin her alanda önemli olduğuna ve ülkedeki internet hızının düşüklüğüne işaret eden Celili, "İnternet hızı insanlar için kabul edilebilir düzeyde olmalıdır. Sanal alanı kullanmak istiyorsak hızımızın iyi olması gerekir." dedi.

Muhafazakar Celili ise yabancı platformların İran'da temsilcilik açması ve ülkenin yasalarına uygun hareket etmesi halinde İran'da faaliyetlerinin önünde engel bulunmayacağını söyledi.

Münazarada reformistlerin adayı Pezeşkiyan, internet yasaklarının kriz zamanlarında olabileceğini ancak normal koşullarda halka zarar verdiğini belirterek, "İnternet alanındaki engeller nedeniyle birçok kişi işini kaybetti. İnsanlar, filtre kırıcıya (VPN) internet parasından daha fazla para ödüyor. Filtre kırıcı satanları neden durdurmuyorlar?" diye konuştu.

YAPTIRIMLAR VE NÜKLEER ANLAŞMA

İran'ın kendi içine kapanarak sorunları çözemeyeceğini ve dış politikada dünya ile ilişkilerin önemli olduğunu belirten Pezeşkiyan, Celili ve ekibinin nükleer anlaşma ve Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) üyelik konusundaki "muhalif" duruşunu eleştirdi.

Pezeşkiyan, İran'ın şu anda kara listede bulunduğu ve uluslararası ekonomik ilişkilerine etkisi olan FATF'ın öngördüğü düzenlemelerin eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde kabul edildiğini ancak İbrahim Reisi'nin hükümetinde uygulanmadığını hatırlattı.

Nükleer anlaşma konusunda ise Pezeşkiyan, "Anlaşmanın detaylarına vakıf değilim ancak dışarıda Netanyahu, Trump ve içeride elçiliklere saldıranlardan bazıları buna karşıydı. FATF ve nükleer anlaşmanın uygulanmaması nedeniyle her gün para kaybediyoruz. Bu arada bazıları da yaptırımlardan çıkar sağlıyor. Ucuza alıp pahalıya satıyorlar." diye konuştu.