Kılıçdaroğlu'ndan OSB projesi: Güney Kore yaptıysa biz neden yapmayalım

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal’in Tahtası" isimli kampanya videosunun yedincisini Twitter hesabında yayınladı.

Kılıçdaroğlu, "Yaratıcı kültür ekonomisini geliştirmek amacıyla İstanbul’da iki özel endüstri bölgesi kuracağız. Birinci bölge; sinema ve dizi-film şirketlerinin bölgesi olacak. İkinci özel endüstri bölgesinde; animasyon ve dijital oyun odaklı şirketler yer alacak. Bu bölgede sektörün ihtiyaç duyduğu teknolojileri geliştirmek ve nitelikli iş gücü yetiştirmek için Dijital Teknolojiler ve Sanatlar Üniversitesi açacağız. Neden Organize Sanat Bölgeleri’ne ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü şirketler ve yaratıcı bireyler arasında bir sinerji sağlarsak tüm sektör büyür" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabından ‘Bay Kemal’in Tahtası’ isimli seçim kampanyası videosunun yedincisini, “Türkiye’yi ihya etmeye o kadar hazırız ki, o kadar çok çalıştık ki… Organize Sanat Bölgeleri’ni anlattım” açıklamasıyla paylaştı. İstanbul’da sanata ilişkin iki özel endüstri bölgesi kuracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

GÖRSEL VE DİJİTAL ÜRÜNLERE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

“Herkese merhaba. Bu defa bacası sanayi diye bildiğimiz bir sektöre, kültür-sanat ve eğlence sektörüne dair çok sayıdaki projelerimizden bir tanesini aktaracağım sizlere. Bugün OSB’lerden konuşacağız. Ama bunlar bildiğiniz OSB’ler değil. Yani Organize Sanayi Bölgeleri değil. Organize Sanat Bölgeleri’nden konuşacağız. Evet, doğru duydunuz. Kuracağımız Organize Sanat Bölgeleri’yle yaratıcı fikirleri, dünya piyasasında değere sahip görsel ve dijital ürünlere dönüştüreceğiz.

"GÜNEY KORE BUNU YAPTIYSA BİZ NEDEN YAPMAYALIM?"

Ülkemizde görsel sanatlar ve eğlence sektörü, en verimli ve kar marjı en yüksek sektörlerden birisi. Aynı zamanda yerli. Bugün, Türkiye’de her yıl dünya standartlarında yaklaşık 200 dizi çekiliyor. Bu diziler, dünyadaki 140 ülkede izlenerek ülkemize 400 milyon dolar gelir sağlıyor. Tüm dünyada pazarın büyüklüğü ise 1 trilyon doların üzerinde. Biz neden kazanmayalım? Güney Kore bunu yaptıysa biz neden yapmayalım? Yapacağız, bu pastadaki payımızı artıracağız.

İSTANBUL’A İKİ ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ

Sektörde faaliyet gösteren şirketlerimize finansmanından yer tahsisine, tanıtımından teknoloji desteğine kadar bütün destekleri verecek ve yıllık 5 milyar dolar ihracat hedefi koyacağız. Bu desteği, animasyon, sinema, reklamcılık, dizi ve dijital oyun şirketlerine sağlayacağız. Yaratıcı kültür ekonomisini geliştirmek amacıyla İstanbul’da iki özel endüstri bölgesi kuracağız. Birinci bölge; sinema ve dizi-film şirketlerinin bölgesi olacak. İkinci özel endüstri bölgesinde; animasyon ve dijital oyun odaklı şirketler yer alacak. Bu bölgede sektörün ihtiyaç duyduğu teknolojileri geliştirmek ve nitelikli iş gücü yetiştirmek için Dijital Teknolojiler ve Sanatlar Üniversitesi açacağız. Neden Organize Sanat Bölgeleri’ne ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü şirketler ve yaratıcı bireyler arasında bir sinerji sağlarsak tüm sektör büyür.

GENÇLERİ GÖRSEL SANATLAR SEKTÖRÜNDE MESLEK SAHİBİ YAPACAĞIZ

Meğer her bir dizimiz döviz getiren bir fabrika, her reklamcımız bir inovatif bilim insanı kadar katma değer yaratabiliyormuş. Bu fırsat alanını değerlendireceğiz. Aynı zamanda binlerce gencimize eğiterek, görsel sanatlar sektöründe meslek sahibi yapacağız. Hep birlikte kazanacak, hakça bölüşeceğiz. Haydi Türkiye, haydi.”