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        Haberler Televizyon Cumanın değişmeyen birincisi; 'Kızılcık Şerbeti'

        Cumanın değişmeyen birincisi; 'Kızılcık Şerbeti'

        SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın paylaştığı reyting rekortmeni dizi 'Kızılcık Şerbeti' dün akşam ekrana gelen bölümüyle yine ilk sıradaki yerini aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 15:08 Güncelleme: 03.02.2024 - 15:08
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        Cumanın değişmeyen birincisi; 'Kızılcık Şerbeti'
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        'Kızılcık Şerbeti'; ABC1 20+’da 11.86 izlenme oranı ve 28.26 izlenme payı, AB grubunda 11.34 izlenme oranı 30.68 izlenme payı, Total grubunda ise 9.15 izlenme oranı 21.85 izlenme payı alarak ilk 100 program arasında birinci sıradaki yerini aldı. Sosyal medyada her hafta gündem yaratan dizi; 'Kızılcık Şerbeti' etiketi ile yaklaşık 5 saat, Metehan etiketi ile 9 saat X’in TT listesinde yer alarak cuma gününe damga vurdu.

        'KIZILCIK ŞERBETİ’NDE AYRILIK RÜZGARLARI ESTİ!

        YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

        'Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam ekrana gelen bölümünde; Kıvılcımlar’a sığınan Nilay, Mustafa’ya babalık testinin ardından boşanacağını söyledi. Ayrılık rüzgarlarının estiği bölümde dernekte çalışan bir kadının Ertuğrul hakkında söyledikleri Kıvılcım’ı büyük bir şüpheye düşürdü. İlişkilerinde karar aşamasına gelen Doğa ve Fatih yol ayrımına geldi.

        Ayrı bir eve taşınarak evliliğine devam etmek isteyen Doğa’nın teklifini Fatih kabul etmedi. Annesini çiğnemeyeceğini söyleyen Fatih’in bu yanıtının ardından ikili anlaşmalı boşanmak için avukata gitti.

        İşyerine gerçekleşen polis baskınıyla tutuklanan Umut, patronunun kara para akladığını ve kayıplara karıştığını öğrendi.

        Sürükleyici bölümde sağlığına kavuşan Abdullah, Alev’den zaman istedi. Abdullah’ın Pembe’den boşanmasının bir yıl süreceğini söylemesi üzerine Alev ilişkiyi bitirme kararı aldı. Bölümün final sahnesinde ise Alev’in, Pembe’ye giderek konuşmak istemesi yeni bölüme dair merakı arttırdı.

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        İşte merak uyandıran final sahnesi;

        KIVILCIM VE ÖMER BARIŞACAK MI?

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; Alev’in, Pembe’ye “Sen kazandın!” sözlerinin ardından, Abdullah’ın da Pembe’den özür dilemesi dikkat çekiyor.

        Fatih’in annesine Doğa ile boşanacaklarının haberini verdiği tanıtımda, tutuklu olan Umut’u, Nursema ziyaret ediyor. Kıvılcım ve Ertuğrul’un ilişkilerini bitirme kararı aldığı sahnenin ardından Ömer ve Kıvılcım’ın bir arada görünmesi büyük merak uyandırıyor.

        'Kızılcık Şerbeti’nin 50'nci bölüm tanıtımı;

        Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Özge Özacar, Kayra Şenocak, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Sema Öztürk, Gizem Yanık, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan ve Aysun Demir Kurtuldu gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

        Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana geliyor.

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        #kızılcık şerbeti

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
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