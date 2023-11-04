Cumanın birincisi 'Kızılcık Şerbeti'

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SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi “Kızılcık Şerbeti”, AB grubunda 9.79 izlenme oranı 26.05 izlenme payı, ABC1 20+’da 9.23 izlenme oranı 22.27 izlenme payı alarak ilk 100 program arasında birinci oldu. "Kızılcık Şerbeti", Total grubunda ise 7.14 izlenme oranı ve 18.44 izlenme payı alarak büyük beğeni topladı.

SOSYAL MEDYA KIZILCIK ŞERBETİ’Nİ KONUŞTU Sosyal medyada her cuma çok konuşulan dizi, Kızılcık Şerbeti etiketi ile yaklaşık 6 saat, Kıvılcım 3 saat, Doğa 5 saat, Fatih 5 saat, Nilay ise 11 saat sosyal medya platformu X’in TT listesinde yer aldı.

YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU? DOĞA İNTİKAMINI ALDI "Kızılcık Şerbeti"nin dün akşam ekrana gelen bölümünde; Umut’un kız arkadaşının evlerinde yatılı misafir olarak kalmasına Pembe tepki gösterdi.

Pembe’yle tartışan, ardından Umut’la da gerilen Nursema’nın, Ertuğrul’un akşam yemeği davetinde çalışmaya başladığının ortaya çıkması gerilimin dozunu daha da yükseltti.

Nilay’ın Mustafa’ya kendisini affettirmek için aşkını dile getirdiği billboard hazırlatması dizide renkli anlara sahne oldu.

Bölümde hastalığının ilerlediğini doktorundan öğrenen Ömer’in, sayılı günlerinin kaldığını düşünerek Kıvılcım’a ayrılmak istediğini söylemesi izleyenleri adeta şoke etti. Fatih’e karşı daha ılımlı davranmaya başlayan Doğa’nın aslında bir planı olduğu ortaya çıktı. Doğa’ya evlenme teklifinde bulunan Fatih, Doğa’dan duyduklarıyla adeta çılgına döndü.

Doğa’nın, Fatih’in ona yaşattıklarının aynısını Fatih’e yaşatarak intikam almak istemesi bölümün final sahnesine damga vurdu. REKLAM İşte bölüme damga vuran final sahnesi; ALEV NİŞANLANIYOR YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; gözü yaşlı Kıvılcım, Ömer’e hayal kırıklığını dile getirirken, Alev ve Rüzgar evlenmeye karar veriyor. Alev ve Rüzgar’ın nişan kurdelesini Abdullah’ın kestiği tanıtımda; Fatih’in Doğa’ya yeniden evlenme teklifinde bulunması büyük merak uyandırıyor. Kızılcık Şerbeti’nin 38. Bölüm Tanıtımı; Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği "Kızılcık Şerbeti", her cuma günü saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana geliyor. Doğa ve Fatih arasında şoke eden gelişme