İl il Cuma namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekat olarak kılınan Cuma namazı vakitleri illere göre farklılık gösteriyor. İşte Diyanet ile 21 Temmuz 2023 Cuma namazı saati vakitleri...