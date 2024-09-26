Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı namaz saatleri takvimi ile belli oldu. Ülkemizin dört bir yanında ibadetini gerçekleştirecek olanlar için il il cuma namazı vakitlerini haberimizde bir araya getirdik. Peki, bugün Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte, 27 Eylül 2024 İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve il il Cuma namazı saati...