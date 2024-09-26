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        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı saati: 27 Eylül 2024 Diyanet namaz vakti ile İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saati kaçta?

        Diyanet namaz vakitleri ile 27 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri

        Cuma namazı saati öncesi tüm camilerde cuma hazırlıkları başladı. İbadetini eda edecek olanlar Cuma namazı saatini gündemine aldı. Diyanet namaz vakitleri takvimi ile Cuma namaz saatleri de belli oldu. İşte, 27 Eylül 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 20:26 Güncelleme: 26.09.2024 - 20:26
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        • 1

          Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı namaz saatleri takvimi ile belli oldu. Ülkemizin dört bir yanında ibadetini gerçekleştirecek olanlar için il il cuma namazı vakitlerini haberimizde bir araya getirdik. Peki, bugün Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte, 27 Eylül 2024 İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve il il Cuma namazı saati...

        • 2

          24 EYLÜL İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da 24 Eylül Cuma namazı saat 13.00'de kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          24 EYLÜL ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da 24 Eylül Cuma namazı saat 12.45'te kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          24 EYLÜL İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de 24 Eylül Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          24 EYLÜL BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da 24 Eylül Cuma namazı saat 13.00'te kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

          İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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