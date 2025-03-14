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        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı saati 14 Mart 2025: Bugün Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Cuma vakti

        Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 14 Mart 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri

        Cuma namazı, İslamiyet'te farz-ı ayn olan önemli bir ibadettir ve Müslümanlar için haftalık bir bayram niteliği taşır. Kur'an-ı Kerim'de, Cuma Suresi'nin 9. ayetinde, Cuma vakti geldiğinde dünyevi işlerin bırakılması ve Allah'ın zikrine yönelinmesi emredilmiştir. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 14 Mart 2025 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 07:43 Güncelleme: 14.03.2025 - 07:43
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        • 1

          Cuma namazı, İslam'da büyük bir öneme sahip olan farz bir ibadettir ve Müslümanların topluca bir araya gelerek kıldığı haftalık bir namazdır. Kur’an-ı Kerim’de, Cuma Suresi’nin 9. ayetinde, "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, hemen Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır." buyrularak Cuma namazının gerekliliği vurgulanmıştır. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte, 14 Mart 2025 Cuma vakitleri...

        • 2

          14 MART İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da 14 Mart Cuma namazı saat 13.18'de kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          14 MART ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da 14 Mart Cuma namazı saat 13.03'te kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          14 MART İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de 14 Mart Cuma namazı saat 13.26'da kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          14 MART BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da 14 Şubat Cuma namazı saat 13.18'de kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

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