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        Haberler Gündem Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet ile 28 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı vakitleri...

        Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet ile 28 Temmuz il il Cuma namazı vakitleri...

        Temmuz ayının son cuma namazı için bekleyiş başladı. Cuma namazı öncesinde Diyanet İşleri tarafından paylaşılan cuma namazı saatleri gündemi meşgul etmeye başladı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı farz namazlar arasında yer almaktadır. Cuma namazı için camilere akın edecek olanlar, "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Diyanet ile 28 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 20:41
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        • 1

          Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. İl il cuma namazı saatleri Diyanet İşleri'nin namaz vakitleri takvimini yayınlamasının ardından netlik kazandı. Cuma namazı öncesinde, "Cuma namazı saat kaçta kılınacak, cuma namazı kaçta başlıyor?" gibi sorular günün en araştırılan konuları arasında yer aldı. İşte 28 Temmuz 81 il cuma namazı vakitleri...

        • 2

          28 TEMMUZ 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da 28 Temmuz Cuma namazı saat 13.16'da kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          28 TEMMUZ 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da 28 Temmuz Cuma namazı saat 13.00'de kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        • 4

          28 TEMMUZ 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de 28 Temmuz Cuma namazı saat 13.23'te kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        • 5

          28 TEMMUZ 2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da 28 Temmuz Cuma namazı saat 13:15'te kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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