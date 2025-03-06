Cuma namazı saat kaçta? 7 Mart İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri
Mart ayının ilk cuma namazı için geri sayım sürerken, il il cuma namazı saatleri araştırılmaya başlandı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı, cuma günü öğle saatlerinde kılınmaktadır. Diyanet İşleri tarafından belirlenen cuma namazı saatleri, her ilde değişiklik gösterebilmektedir. İşte Diyanet ile 7 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri...
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Ramazan ayının ilk cuması için bekleyiş sürerken, cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. İl il cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. 10 rekattan oluşan cuma namazı, 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak eda edilemektedir. İşte Diyanet ile 7 Mart 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri...
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7 MART İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 7 Mart Cuma namazı saat 13.20'de kılınacak.
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7 MART ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 7 Mart Cuma namazı saat 13.05'de kılınacak.
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7 MART İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 7 Mart Cuma namazı saat 13.28'de kılınacak.
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7 MART BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 7 Şubat Cuma namazı saat 13.20'de kılınacak.
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CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
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