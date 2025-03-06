Ramazan ayının ilk cuması için bekleyiş sürerken, cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. İl il cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. 10 rekattan oluşan cuma namazı, 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak eda edilemektedir. İşte Diyanet ile 7 Mart 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri...