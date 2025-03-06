Ece Gürel’in kıyafetleri inceleme altına alındı

Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 3 gündür aranan 36 yaşındaki Ece Gürel, dün gece saatlerinde elbiselerinin bulunduğu alandan 2 kilometre ötede sağ olarak bulundu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Gürel'in orman içindeki bir dere kenarında uyur vaziyette arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

REKLAM advertisement1

Hafif yaralı olarak bulunan Ece Gürel olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ardından tedavisinin Maslak’ta özel bir hastanede devam eden Ece Gürel’in sabah saatlerinde kalbi durdu. Bir saatlik müdahalesinin ardından hayata döndürülen Gürel yoğun bakıma alındı.

ÜZERİNDEN ÇIKAN. KIYAFETLERİ İNCELEME

Tüm bu yaşanan olayların ardından polis çalışmasını sürdürmeye devam etti. Polis ekipleri Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerinde bulunan kıyafetlerini incelemek üzere aldı. Alınan kıyafetler üzerinde çalışma yapılacak. Herhangi bir olaya maruz kalıp kalmadığı inceleniyor.

Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü! Haberi Görüntüle