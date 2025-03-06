Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ece Gürel’in kıyafetleri inceleme altına alındı | Son dakika haberleri

        Ece Gürel’in kıyafetleri inceleme altına alındı

        İstanbul Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 3 gündür aranan 36 yaşındaki Ece Gürel, dün gece saatlerinde elbiselerinin bulunduğu alandan 2 kilometre ötede sağ olarak bulundu. Hastanede tedavisi devam eden Gürel'in sabah saatlerinde kalbinin durduğu ve hayata döndürmek için çaba sarf edildiği öğrenildi. Öte yandan Gürel'in gece saatlerinde bulunduğunda üzerinde bulunan kıyafetleri incelenmek üzere olay yeri ekiplerince muhafaza altına alındı.

        Giriş: 06.03.2025 - 16:54 Güncelleme: 06.03.2025 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ece Gürel'in kıyafetleri inceleme altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 3 gündür aranan 36 yaşındaki Ece Gürel, dün gece saatlerinde elbiselerinin bulunduğu alandan 2 kilometre ötede sağ olarak bulundu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Gürel'in orman içindeki bir dere kenarında uyur vaziyette arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

        Hafif yaralı olarak bulunan Ece Gürel olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ardından tedavisinin Maslak’ta özel bir hastanede devam eden Ece Gürel’in sabah saatlerinde kalbi durdu. Bir saatlik müdahalesinin ardından hayata döndürülen Gürel yoğun bakıma alındı.

        ÜZERİNDEN ÇIKAN. KIYAFETLERİ İNCELEME

        Tüm bu yaşanan olayların ardından polis çalışmasını sürdürmeye devam etti. Polis ekipleri Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerinde bulunan kıyafetlerini incelemek üzere aldı. Alınan kıyafetler üzerinde çalışma yapılacak. Herhangi bir olaya maruz kalıp kalmadığı inceleniyor.

        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Bakan Fidan: "Ok yaydan çıktı ve geri döndürmenin yolu yok"
        Bakan Fidan: "Ok yaydan çıktı ve geri döndürmenin yolu yok"
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        Kadınlar erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşıyor
        Kadınlar erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşıyor
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı!
        Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı!
        Kan donduran olay! Polis memuru 2 kardeşini vurdu!
        Kan donduran olay! Polis memuru 2 kardeşini vurdu!
        Beşiktaş'ta kahreden kaza! Glasgow Rangers taraftarı öldü! O anlar kamerada!
        Beşiktaş'ta kahreden kaza! Glasgow Rangers taraftarı öldü! O anlar kamerada!
        "Cenazeme gelmeyecek"
        "Cenazeme gelmeyecek"
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici 6 yer!
        Keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici 6 yer!
        Tarihi imzalar atıldı
        Tarihi imzalar atıldı
        Habertürk Anasayfa