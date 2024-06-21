Cuma namazı saatleri 21 Haziran 2024: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Cuma namazı saat kaçta?
Cuma namazı gündemdeki yerini aldı. İslam'da büyük bir öneme sahip olan Cuma günlerinde cemaat bir araya gelerek namaz kılıyor. Namaz saatleri her hafta değişiyor ve Diyanet İşleri tarafından paylaşılıyor. İşte 21 Haziran 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri...
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Her hafta cemaat ile beraber kılınan Cuma namazı gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri tarafından açıklanıyor. İşte, 21 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı namazı saatleri...
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21 HAZİRAN İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 21 Haziran Cuma namazı saat 13.11'de kılınacak.
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21 HAZİRAN İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 21 Haziran Cuma namazı saat 13.18'de kılınacak.
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21 HAZİRAN ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 21 Haziran Cuma namazı saat 12.55'te kılınacak.
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21 HAZİRAN BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 21 Haziran Cuma namazı saat 13.11'de kılınacak.
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CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
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