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        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? 21 Haziran 2024 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il cuma namazı saati

        Cuma namazı saatleri 21 Haziran 2024: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Cuma namazı saat kaçta?

        Cuma namazı gündemdeki yerini aldı. İslam'da büyük bir öneme sahip olan Cuma günlerinde cemaat bir araya gelerek namaz kılıyor. Namaz saatleri her hafta değişiyor ve Diyanet İşleri tarafından paylaşılıyor. İşte 21 Haziran 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri...

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        Habertürk
        Giriş: 21.06.2024 - 08:24 Güncelleme: 21.06.2024 - 08:24
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