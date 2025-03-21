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        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı kaçta kılınacak? İşte 21 Mart Cuma İzmir, Ankara, İstanbul il il namaz vakitleri

        Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 21 Mart Cuma il il namaz vakitleri

        "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusu gündeme geldi. İslam aleminde büyük ve önemli bir yeri olan Cuma gününde Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il Cuma namazı saatlerini haberimizde derledik. İşte 21 Mart il il Cuma namazı vakitleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 00:08 Güncelleme: 21.03.2025 - 00:13
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        • 1

          Cuma namazı kılınışı ve saatlerine ilişkin araştırmalar artış gösteriyor. Cuma namazı kılmak isteyen kişiler hem Cuma namazına ilişkin ayrıntıları hem de il il Cuma saatlerini merak ediyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 21 Mart Cuma İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 81 il Cuma namazı vakitleri...

        • 2

          21 MART İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da 21 Mart Cuma namazı saat 13.16'da kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          21 MART İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de 21 Mart Cuma namazı saat 13.24'te kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          21 MART ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da 21 Mart Cuma namazı saat 13.01'de kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          21 MART BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da 21 Mart Cuma namazı saat 13.16'da kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

          İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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