Cuma namazı kılınışı ve saatlerine ilişkin araştırmalar artış gösteriyor. Cuma namazı kılmak isteyen kişiler hem Cuma namazına ilişkin ayrıntıları hem de il il Cuma saatlerini merak ediyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 21 Mart Cuma İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 81 il Cuma namazı vakitleri...