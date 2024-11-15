15 Kasım Cuma mesajları: Resimli ve dualı Cuma mesajlarını sevdiklerinizle paylaşın
Cuma günü, İslam dininde büyük bir kutsiyete sahiptir ve haftanın en mübarek günü olarak kabul edilir. Müslümanlar için bu gün, ibadetle, zikirle ve dua ile geçirilen özel bir zaman dilimidir. Cuma günü, öğle namazı yerine cemaatle birlikte kılınan Cuma namazı vardır, bu da Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir. Bugün ayrıca bir bayrammış gibi kutlanır. İşte, tam da bugün sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel Cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte, 15 Kasım 2024 Cuma mesajları...
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Kur’an-ı Kerim’de de Cuma günü ve Cuma namazının önemi vurgulanmış, Müslümanlara bu ibadete katılmaları emredilmiştir. Ayrıca, Cuma günü yapılan duaların ve işlenen sevapların daha makbul olduğuna inanılır. Müslüman toplumlar için sosyal bir dayanışma vesilesi olan bu özel gün, İslam'da maneviyatın doruğa ulaştığı ve Allah’a yakınlığın yoğun hissedildiği bir gün olarak önem taşır. Bugün Müslümanların birbirine hayırlar dilediği bir gün olarak da bilinir. İşte, bugün sevdiklerinize gönderebileceğiniz veya sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz Cuma mesajları...
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HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI
Hayırlı Cumalar! Rabbim, sevdiklerinizle birlikte mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir ömür versin. Kalbiniz dualarla dolsun, her şey gönlünüzce olsun.
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Cumanız mübarek olsun! Rabbim, bu mübarek gün vesilesiyle dualarınızı kabul etsin, gönlünüzdeki tüm güzellikleri size nasip etsin. Hayırlı, huzurlu ve bereketli bir gün geçirmenizi dilerim.
Cuma gününüz mübarek olsun. Bugün, tüm İslam alemi için bir umut, bir arınma ve yeniden doğuş günüdür. Kalplerimizdeki sıkıntılar, üzüntüler bu mübarek günde ferahlığa dönüşsün. Rabbim, sağlıkla, huzurla, barışla dolu nice cumalar nasip etsin.
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Rabbim bu Cuma gününde gönüllerimizi huzurla doldursun, sıkıntılarımızı gidersin. Hayırlı Cumalar, sağlık ve mutlulukla dolu bir hafta sonu dilerim.
Hayırlı Cumalar! Bugün Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Dualarınız kabul, ibadetleriniz makbul, kalpleriniz huzurla dolsun. Cuma günü, gönlünüzdeki tüm hayırlı dileklerin gerçekleşmesine vesile olsun. Rabbim, bizi affına mazhar olan, rahmetine kavuşan kullarından eylesin.
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EN GÜZEL VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI
Cuma gününüz mübarek olsun! Bu özel günde dualarınız kabul olsun, kalbiniz huzur ve imanla dolsun. Hayırlı Cumalar!
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Hayırlı Cumalar! Rabbim, bugünün hürmetine kalplerimizi ferah kılsın, dualarımızı kabul etsin ve bizleri her türlü kötülükten muhafaza etsin.
Cuma’nın bereketi, rahmeti ve huzuru hanenize dolsun. Rabbim dualarınızı kabul, günlerinizi bereketli eylesin. Hayırlı Cumalar!
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Bu güzel Cuma gününde, Rabbim huzur dolu gönüller versin, hayırlı dualarımızı kabul etsin. Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar!
Cuma gününün bereketi evinize, huzuru kalbinize dolsun. Allah’ın rahmeti ve mağfireti üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar!
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Hayırlı Cumalar! Bu mübarek gün, dualarımızın kabul olduğu, kalplerimizin huzur bulduğu bir gün olsun. Rabbim, tüm güzellikleri hanene ve gönlüne nasip etsin.
Hayırlı Cumalar dilerim. Allah, tüm günahlarımızı bağışlasın, dualarımızı kabul etsin ve hayırlı kapılar açsın. Bugün gönüllerimiz bir, dualarımız kabul olsun.
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CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI
Mübarek cuma gününün feyzi ve bereketi üzerinize olsun. Rabbim, hayırlı kapılar açsın, sıkıntılarınızı gidersin, dualarınızı kabul etsin. Cumanız mübarek olsun.
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Cuma günü geldi, kalpte sevgiyle, dualarla dolu, Rabbimizin rahmeti bizlerle olsun. Hayırlı Cumalar dilerim, gününüz aydınlık olsun.
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Cumanın huzuru, bereketi ve rahmeti üzerinize olsun. Bu özel günün feyziyle tüm güzellikler sizinle olsun. Cumanız mübarek olsun.
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Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Cumanın hayrı, huzuru ve bereketi evinize dolsun. Cumanız mübarek olsun, dualarınız kabul olsun.
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Hayırlı Cumalar! Allah, bu mübarek günde dualarınızı kabul etsin, gönlünüzdeki tüm güzellikleri yaşatsın.
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Rabbim, bu mübarek cuma gününde kalplerinizi huzurla, evlerinizi bereketle doldursun. Dualarınız kabul, cumanız mübarek olsun.
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Gönlünüze huzur, kalbinize ferahlık dolsun. Rabbim, dualarınızı kabul, günlerinizi bereketli eylesin. Hayırlı Cumalar dilerim.
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Mübarek Cuma gününüz hayırlı, dualarınız kabul olsun. Rabbim gönlünüze huzur, hanenize bereket versin. Hayırlı Cumalar!
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Hayırlı Cumalar! Gönüllerimize huzur, dualarımıza kabul ve hayatımıza bereket dolsun. Rabbim tüm güzellikleri nasip etsin.