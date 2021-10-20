İş Sanat Cuma İş Çıkışı konserlerine sevilen radyocu Nihat Sırdar’ın sahne alacağı 90’lar Kafası etkinliğiyle bahar aylarına kadar ara veriyor. 90’ların unutulmaz parçalarının DJ setinden çalınacağı 90’lar Kafası: Nihat Sırdar 22 Ekim Cuma akşamı saat 18.30’da İş Kuleleri Kibele Heykeli önünde ücretsiz gerçekleşecek.

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