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Pazartesi akşamlarının zirvesindeki Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde heyecan hız kesmezken, Vartolu uzun zamandır peşinde olduğu flash belleğin içindeki görüntüleri izledi. Sonunda babasının katilini öğrenen Vartolu’nun, “Yamaç!” diyerek acı içinde haykırdığı anlar izleyenleri ekran başına kilitledi.

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle Total’de 9.85 izlenme oranı (rating),21.19 izlenme payı (share) ile birinci olurken, ABC1 20+'da 9.59 izlenme oranı (rating),20.03 izlenme payı (share),AB’de 8.12 izlenme oranı (rating),18.58 izlenme payı (share) elde etti. #babamınoğlu etiketi Twitter Türkiye'de 17 saat dünyada ise 5 saat 50 dakika TT listesinde kaldı.

İşte Vartolu’nun babasının katilini öğrendiği o anlar;

ÇAĞATAY VE YAMAÇ BİRBİRLERİ HAKKINDA BİLGİ TOPLADI!

Çağatay Erdenet’in ne kadar tehlikeli biri olduğunu öğrenen Yamaç, vakit kaybetmeden Çağatay’ı araştırmaya başladı. Makbule ise Çağatay’ı işin içine çekmekte kararlıydı.

Yamaç’ın Çağatay karşısında ne yapacağı merakla beklenirken, Yamaç’tan önce davranan Azer, Çağatay’a karşı bir saldırı düzenledi fakat başarılı olamadı. Karaca’nın Azer’in evinde kaldığını öğrenen Cumali, Azer’in evini basarken, Karaca’nın karşısında durmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

ÇUKUR’DA CEM ADRİAN SÜRPRİZİ!

Şarkılarıyla diziden geçen Cem Adrian’ın yolu bu sefer gerçekten ‘Çukur’a düştü. Vartolu ile Saadet’in uzun süre sonra ilk defa buluştukları dakikalara Adrian, şarkısıyla eşlik etti. Saadet’le yemeğe çıkan Vartolu müzisyenden “Kum Gibi” şarkısını söylemesini isterken, ikili arasında duygusal anlar yaşandı.

Cem Adrian’dan “Kum Gibi” Performansı;

MAHSUN DA YÜCEL VE ÇAĞATAY’IN YANINDA!

Ziya’nın oyunuyla flash belleği kaptıran Vartolu, Ziya’nın peşinden İstanbul’a geldi ve belleği geri aldı. Büyük bir patlamayla ses getiren Yamaç, bu hareketiyle Çağatay’a boyun eğmeyeceğini gösterirken, Çağatay’ın yanındaki isim izleyenleri şoke etti. Yücel’in yanı sıra Çağatay’ın yanında görülen Mahsun’un dengeleri nasıl değiştireceği merak uyandırdı.

ÇUKUR’UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yamaç’ın yaşadıklarını sorgulayan Selim’in ona her şeyi anlatması için baskı yaptığı sahnede iki kardeşin duygu yüklü hesaplaşması izleyenleri derinden etkiliyor. Yamaç’ın, Selim’e gerçekleri itiraf edip edemeyeceği ise merakla bekleniyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

İşte "Çukur"un 3. Sezon 17. bölümünden ilk sahne!