Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekrana gelen Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde nefesler tutuldu ve büyük hesaplaşma gerçekleşti. Azer’in Koçovalıların evine geldiği bölümün finalinde Yamaç ve Azer’in karşı karşıya geldiği anlar soluksuz izlendi.

ÇUKUR #AİLENİKORU İLE SOSYAL MEDYADA UZUN SÜRE KONUŞULDU!

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 9.46 izlenme oranı (rating),21.14 izlenme payı (share),Total’de 9.51 izlenme oranı (rating),22.23 izlenme payı (share) ile birinci olurken, AB’de 7.63 izlenme oranı (rating),19.12 izlenme payı (share) elde etti. #ailenikoru etiketi Twitter Türkiye'de 14 saat dünyada 5 saat 15 dakika, #çukur etiketi ise Türkiye'de 5 saat 20 dakika TT listesinde kaldı.

AZER, KOÇOVALILARIN EVİNDE!

Azer, annesi Fadik’i almak için Koçovalıların evine geldi; Yamaç ise emaneti vererek Azer’i yolcu etti. İntikam ateşiyle yanan Celasun, Yücel’e ulaşmak için adım adım Yamaç’ı takip etti. Yücel’in perişan halini gören Celasun, büyük bir çıkmaza girdi ve Yücel’e bir şey yapmadan yanından ayrıldı. Vartolu, cezaevi müdürünü Ziya’nın adamlarından korumak ve Ziya’ya ulaşmak için Celasun ve Meke’nin yardımını aldı. Geri dönüşü olmayan bir yola giren Akın, Timsah’ı harekete geçirmek isterken, annesiyle yaşadığı hesaplaşma merak uyandırdı.

AZER VE YAMAÇ’IN KAVGASI NEFESLERİ KESTİ!

Yücel’in yaşadığını öğrenen Akın hastaneye gittiğinde Yücel’in kaçtığını anladı. Cumali’yle ilgili duyduklarından sonra harekete geçen Damla, Cumali’nin romantik doğum günü sürpriziyle şoke oldu. Cezaevi müdürüne tuzak kuran Ziya, Vartolu’yu karşısında buldu. Vartolu’dan kaçmayı başaran Ziya, İdris Koçovalı’yı kendisinin öldürmediğini söyleyerek Vartolu’yu şaşırttı. Final sahnesinde Azer ve Yamaç’ın teke tek hesaplaşması ise nefesleri kesti. İkilinin kavgası ekran başındakileri soluksuz bıraktı.

“Güle Güle Azer!”

ÇUKUR’UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Kendine gelen ve İdris Koçovalı’yı soran Aliço’nun, “İdris Amcam, o niye gelmedi? Merak ederdi ama hiç gelmedi!” sözleri Yamaç’ı darmadağın ediyor.

İşte "Çukur"un 3. sezon 10. bölümünden ilk sahne!