Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Çukurova'da "zirai don zararı" destek çağrısı | Son dakika haberleri

        Çukurova'daki zirai don zararı için destek çağrısı

        Adana'nın Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Çukurova Bölgesi'ndeki Adana, Mersin ve Hatay illerinde 22-25 Şubat tarihleri arasında etkili olan zirai don felaketinin tarımsal üretime büyük zarar verdiğini belirterek acil destek çağrısında bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 13:07 Güncelleme: 17.03.2025 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çukurova'da "zirai don zararı" destek çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'nın Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana, Mersin ve Hatay'da 22-25 Şubat tarihleri arasında etkili olan zirai don felaketinin tarımsal üretime büyük zarar verdiğini söyledi. Doğan, başta patates, şeftali ve narenciye olmak üzere dikili ağaçlar ve tarla ürünlerinin büyük bir kısmının don nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

        Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, "Erkenci patateslerin tamamını kaybettik. Nisan ayı başında hasat edilmesi planlanan patatesler don felaketi nedeniyle yok oldu. Aynı şekilde, erkenci şeftalilerin tamamı zarar gördü, geç şeftalilerin ise ancak bir kısmı kurtuldu. Karpuz ekimi yüzde 10 oranında tamamlanmıştı ve bu alandaki zarar yüzde 60 seviyelerine ulaştı. Narenciye ağaçları da bu felaketten büyük ölçüde etkilendi. Mayer cinsi limon, greyfurt, portakal ve bazı mandalina türlerinde hasar oranı oldukça yüksek" dedi.

        REKLAM

        Doğan, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) poliçelerinde ciddi eksiklikler bulunduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

        "Tarla ürünleri 1 Mart'tan sonra don kapsama alanına alınıyor, ancak bu ürünler Aralık sonu ve Ocak başında ekildiği için zaten Ocak-Şubat aylarında don riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu ürünler toprak üzerine çıktığı andan itibaren sigorta kapsamına alınmalıdır. Avrupa'da sigortalı tarımsal üretim oranı yüzde 50 seviyelerinde iken, Türkiye'de bu oran yüzde 20 civarındadır.

        Çiftçiler, Ziraat Bankası'ndan sübvansiyonlu kredi kullanmadıkları takdirde, sigorta yaptırma oranı yüzde 5'e kadar düşer. Bu nedenle, TARSİM kapsamının genişletilmesi şart! Ayrıca, TARSİM tarafından şeftali ürünü için don teminatı verildiğinde yüzde 40 muafiyet uygulanıyor, sel, dolu gibi afetlerde bu oran yüzde 8 seviyelerinde. Don için de oranın yüzde 8 seviyesine çekilmesini acilen talep ediyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #tarım
        #TARSİM
        #adana haberleri
        #zirai don
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakanlıktan iyi hal indirimine itiraz
        Bakanlıktan iyi hal indirimine itiraz
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Fenerbahçe'nin ilk 5 sıra kabusu!
        Fenerbahçe'nin ilk 5 sıra kabusu!
        3 ayrı eve molotofkokteyli attılar! Zanlı çok yakını çıktı!
        3 ayrı eve molotofkokteyli attılar! Zanlı çok yakını çıktı!
        Şebeke suyunda petrol hidrokarbonu çıkmıştı! Sevindiren haber!
        Şebeke suyunda petrol hidrokarbonu çıkmıştı! Sevindiren haber!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        İki kuzen sosyal medyada küfürleşti... 'Kuş dolabı' cinneti!
        İki kuzen sosyal medyada küfürleşti... 'Kuş dolabı' cinneti!
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde dava açıldı!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde dava açıldı!
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        Rapor: AB her geçen gün daha çok yıpranıyor
        Rapor: AB her geçen gün daha çok yıpranıyor
        Nedir bu katarsis?
        Nedir bu katarsis?
        Habertürk Anasayfa