Çukurca'da Gazi ve Şehit Aileleri Derneği açıldı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'nin açılışı yapıldı
- 1
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'nin açılışı yapıldı.
- 2
Açılışta konuşan dernek başkanı Metin Ertunç, şehitlerin ve gazilerin sayesinde bu toprakların vatan kılındığını söyledi.
- 3
Şehit ve gazilere karşı görevlerini tam ve layıkıyla yapmak zorunda olduklarını belirten Ertunç, "Onlara minnet duyuyoruz. Milletimiz de şehit gazilerimize şükran hisleriyle doludur." dedi.
-
- 4
Açılışa, Kaymakam Mert Kumcu, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İbrahim Çolak, Milli Eğitim Müdürü Osman Taşkın, Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.
- 5
- 6
-
- 7
- 8