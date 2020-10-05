Çukur ve Erdenetler arasındaki mücadele kızışıyor!

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Çukur bu akşam 4. sezonun 5. bölümüyle ekrana gelecek. Yamaç’ın Cengiz’in adamı olduğunu öğrenen Cumali boş durmayacak ve onu cezalandırmak için Çukur’un bütün gücüyle Erdenetler’e saldıracak.

Çukurlular, Erdenetler’i hiç ummadıkları anlarda kendi yöntemleriyle vuracak. Bu savaşı durdurmazsa bir yıkıma sürükleneceklerini fark eden Yamaç sorunu kökünden çözmek için bir hamle yapacak. Yamaç bu hedefine ulaşmak için Vartolu’yla birlikte plan kurarken Makbule de kendine güçlü bir müttefik bulup Yamaç’ı öldürmek için harekete geçecek.

Mahalledeki mezarlığın düzeltilmesi için uğraşan Cumali farkında olmadan bir gizem perdesini aralamış olacak. Çukur ve Erdenetler arasındaki mücadele giderek kızışırken Yamaç ve Vartolu'nun kuracağı oyunun sonuçları merakla beklenecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

“Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

İşte "Çukur"un 4. Sezon 5. Bölüm Tanıtımları: