Sürpriz tesadüf

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ayrı ayrı geldikleri mekanda karşılaşan çiftler birlikte akşam yemeği yedi. Çıkışta Aras Bulut İynemli, "Mekana ayrı ayrı geldik karşılaştık birlikte güzel bir yemek yedik" derken Necip Memili ise, esprili bir şekilde "Tesadüfen denk geldik hatta hesabı bize ödetti" dedi.

7. Koğuştaki Mucize adlı sinema filminin geçtiğimiz günlerde ödüle layık görülmesi hakkında Aras Bulut İynemli, "Çok mutlu ediyor bu haberler, böyle ödüllere layık görüyorlar keyifliyiz" diyerek cevap verdi.