Çukur oyuncuları kimler?

Çarpıcı hikayesi ve dev oyuncu kadrosu ile dikkatleri üstüne çeken Çukur'un Senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken yönetmenliğini ise Sinan Öztürk üstleniyor. Her bölümüyle hem ekranlara hem de sosyal medyaya damgasını vuran çukur'un oyuncularının kim olduğu izleyenlerde büyük merak uyandırdı.