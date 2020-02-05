Çukur'da "VAR" sahnesi

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü bu hafta da ekranlara geldi. Çağatay’ın tehdit ettiği Yücel’in Mahsun’dan hesap sorduğu ve gerçekleri söylemesi için ölesiye dövdürdüğü bölümde Yamaç ve Vartolu'nun büyük hesaplaşması da heyecanı arttıran sahneler arasında yer aldı. Gündeme dair duvar yazıları ile sık sık gündeme gelen Çukur bu sefer de futboldaki VAR sistemine göndermede bulundu.

Yamaç ve Vartolu'nun VAR sahnesi;

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