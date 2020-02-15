Çukur geçtiğimiz Pazartesi akşamı 3. sezonun 20. bölümüyle ekrana geldi. Çağatay’ın keyifle Çukur’a yapılan baskını izlediği bölümde, Çağatay’ın yaptıklarından sadece Koçovalı erkekler değil, Koçovalı kadınlar da etkilendi. Yamaç ve Vartolu’nun Mahsun’u kurtardığını öğrenen Çağatay, Yamaç’ın hayatına karşılık para ödülü koydu. Yamaç’ı öldürmeyi başaran kişiye yüklüce bir para vereceğini söyleyen Çağatay, bu işi uzaktan çözmeye karar verdi.

Baskınla birlikte Selim, Cumali ve Akın etkisiz hale gelince Çukur’u korumak Vartolu’ya düştü. Çukur’a bir daha dönmek istemeyen Yamaç ve onu korumaya çalışan Vartolu bir anda kendilerini hedef tahtasında buldu ve para için kendilerine saldıranlarla büyük bir mücadeleye girişti. Yamaç’ın saldırıya uğradığı bölümde heyecan ve aksiyon dolu anlar eksik olmazken, yaralanan Yamaç kendisini bir kez daha Efsun’un kapısında buldu. Bu sırada Çukur’da yaşanan gelişmeler Karaca’yı derinden etkilerken onu korumaya çalışan Azer’le aralarında bir yakınlaşma yaşandı. Çağatay, Çukurluların her yerde kendilerini göstermeleriyle köşeye sıkıştığını hissetti. Çukur için büyük bir karalama operasyonu başlatan Çağatay, isyanın fitilini ateşledi. Olaylara dayanamayan Emmi’nin yere yığıldığı anlar yürekleri ağza getirirken, Emmi’ye ne olacağı şimdiden merak konusu oldu. Saldırıda yaralanan Yamaç bir kez daha Efsun’a sığındı. Efsun, Yamaç’ın yaralarını sararken, ikili arasındaki yakınlaşma dikkat çekti. Bu sırada Çağatay’ın Efsun’un evine gelmesiyle kaçan Yamaç’ın peşine Erdenet’in adamları takıldı. Etrafı çevrilen Yamaç’ın imdadına ise Cumali ve Selim yetişti. Ağabeylerini karşısında gören Yamaç’ın şaşkınlığı dikkat çekti.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.

İşte "Çukur"un 3. Sezon 21. Bölüm Tanıtımı: