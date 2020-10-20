Çukur'da Nejat İşler sürprizi!

Çukur'un son bölümünde büyük bir süpriz yaşanadı. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Kubilay Aka'nın başrollerde oynadığı Çukur'un 19 Ekim Pazartesi yayınlanan 99. son bölümünde Çağatay Erdenet sürprizi yaşandı.

KARDEŞİNİN ÖLÜM HABERİNİ ALDI

Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümünde Çağatay Erdenet'in gözlerden uzak şekilde İsviçre'de yaşadığı ortaya çıktı. Çağatay Erdenet, Cumali'nin gönderdiği zarfla kardeşi Arık Böke'nin öldürüldüğünü öğrendi. Çağatay, babası Cengiz Erdenet'e Cumali'nin Arık Böke'yi öldürdüğü haberini verdi.