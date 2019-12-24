Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.

ÇUKUR 81. SON BÖLÜM İZLE (SHOW TV)

Azer’in saldırısı ile vurulan Cumali yaşam savaşı verirken, Çukur Cumali’den gelecek iyi haberi bekledi. Bir kez daha ailesinden birini kaybetme ihtimali ile karşı karşıya kalan Yamaç ve Selim, Azer’e saldırmak için harekete geçerken karşısında beklenmedik bir anda Karaca’yı buldu.

ÇUKUR'UN 81. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Bir oğullarını daha kaybetmek istemeyen Sultan ve Fadik bu savaşa son vermeye çalıştı. Bütün bunlardan habersiz Almanya’da olan Vartolu, babasının katilini öğrenmek için canını tehlikeye attı.

Cumali’nin hayati tehlikesi sürerken, Yamaç’ın düşmanlarıyla hesaplaşması izleyenleri ekran başına kilitledi. Yaşanan aksiyon dolu gelişmeler sonucu Yamaç sonunda kendisini kurtaranın kim olduğunu öğrendi.

ÇUKUR 3. SEZON 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin nefes kesen bölümünün ardından gözler, Çukur'un yeni bölüm fragmanında. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çukur 3. sezon 15. yeni bölüm(82. bölüm) fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberlerimizde olacak.