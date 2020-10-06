Çukur'un yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı!

"O GÜN GELECEK AKIN, HER ŞEY GEÇECEK SÖZ..."

Karaca ve Akın'ın konuşmasının yer aldığı sahnede Karaca, Akın'a kendini feda ederek her şeyi düzeltebileceğini söylüyor. Karaca'nın, Akın'a destek vermesi dikkat çekerken ikilinin sarıldığı anlarda "Karaca söylediklerinde samimi mi?" sorusu akıllara geliyor.

ÇUKUR'DA NELER OLDU?

Yamaç'ın, Cengiz'in adamı olduğunu öğrenen Cumali, Erdenetler'e karşı savaş başlattı. Çukurlular, Erdenetler'in mekanlarına tek tek saldırırken Cumali, bu hamleyle Koçovalılar ve Erdenetler arasındaki mücadeleyi daha da alevlendirdi. Cumali, Selim ve Çukurlular'ın, Erdenetler'in davetini basması ortalığı bir anda karıştırdı.

Yamaç'ın gelmesiyle gerilim daha da artarken Çukurlular ve Ogeday'ın korumaları arasında büyük olay çıktı. Cumali, oğlunun katilinin kim olduğunu söylerken sarf ettiği ağır sözler ile Yamaç'ı derinden sarstı. Tüm bu yaşananlardan sonra Yamaç artık kararını vermişti; Çukur'u korumanın tek yolu Cengiz'i indirmekti!

Yamaç, Vartolu ile birlikte plan yaparken Makbule de Arık ile bir olup Yamaç'ı öldürmek için harekete geçti. Babaannesine engel olmak isteyen Efsun, Makbule'yi vurarak herkesi şaşırttı. Cumali, amcaları Cumali Koçovalı'nın mezarının boş olduğunu ortaya çıkararak bir sır perdesini aralamış oldu.

Vartolu ve Aliço'nun da yardımıyla Yamaç, Cengiz'i av partisinde avlamak için hamlesini yaptı. Cengiz'e silah doğrulttuğu final sahnesinde heyecan doruğa ulaştı. Yamaç, Cengiz Erdenet'ten kurtulabilecek miydi?

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 12 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

İşte "Çukur"un 4. Sezon 6. Bölümünden İlk Sahne: