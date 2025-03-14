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        Haberler Gündem İnanç Çubuk'ta Kırgız çadırında iftar

        Çubuk'ta Kırgız çadırı kuruldu: Kadınların imece usulü hazırladığı iftar

        Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Kırgız asıllı vatandaşlar, geleneklerini yaşatmak amacıyla Kırgız çadırı kurdu. Masrafları her gün bir hayırsever tarafından karşılanan otağlardaki iftarda kadınlar tarafından imece usulüyle hazırlanan Kırgız mutfağına özgü yemekler ikram ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 16:55 Güncelleme: 14.03.2025 - 16:56
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          Ankara Kırgız Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği (AKSOYDER) tarafından, Ramazan ayında iftar yapmak ve gelenekleri yaşatıp gelecek nesillere aktarmak için Çubuk ilçesi Aşağı Çavundur Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının bulunduğu alanda otağlar kuruldu.

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          Masrafları her gün bir hayırsever tarafından karşılanan otağlardaki iftarda kadınlar tarafından imece usulüyle hazırlanan Kırgız mutfağına özgü yemekler ikram ediliyor.

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          Üç adet otağ kurduklarını ve toplu iftar programları düzenleyeceklerini söyleyen AKSOYDER Başkanı Aykut Gülbay, amaçlarının kendi kültürlerini tanıtmak ve yaşatmak olduğunu belirtti.

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          Ankara'da olmayan bir çalışma yaptıklarını dile getiren Gülbay, "Bu büyük otağımızda en az 30-35 kişi birlikte iftar yapabiliyor. Diğer bir otağımız ise misafirlerimiz için. Burada da 25 kişi falan iftar yapabiliyor. Diğer bir otağımızı da mutfak olarak düzenledik. Namaz kılmak için de bir otağı daha yapıyoruz. Yani burayı komple düzenleyeceğiz açıkçası. Örf adet ve geleneklerimizi görmek için gelen misafirlerimizin her türlü ihtiyaçlarını burada karşılamaya çalışacağız" dedi.

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