CSO Ada Ankara yeni sezona dopdolu bir programla giriyor

Başkent'in kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara'da yeni sezon, 17 Eylül'de başlayacak. Sezonun açılışında ünlü Alman soprano Mojca Erdmann, piyanist Riccardo Bovino ile resital gerçekleştirecek

AA

CSO Ada Ankara, 17 Eylül'de başlayacak yeni sezonunda erken dönem ve barok, oda müziği ve resital, caz, dünya müziği, somut olmayan kültürel miras, tiyatro ve çocuk etkinlikleri serileriyle 7'den 70'e tüm sanatseverlere hitap edecek.

CSO Ada Ankara Sanat Yönetmeni Ozan Binici, yerleşkede düzenlediği basın toplantısında, yeni sezon programına ilişkin bilgileri paylaştı.

Bir kültür kompleksi olarak hizmet veren CSO Ada Ankara'nın üç konser salonundan oluştuğuna, farklı kültür sanat etkinliklerine de ev sahipliği yaptığına işaret eden Binici şöyle konuştu:

"CSO Ada Ankara, Başkentimizin kültür ve sanat adası. Dolayısıyla sanatın pek çok disiplinini kucaklayan bir kompleks. Klasik müzik özelinde 'Erken Dönem ve Barok' konserler serisi, 'Oda Müziği ve Resital', Çağdaş ve Deneysel Müzik, Dünya Müziği, Caz, Geleneksel Müzik, Somut Olmayan Kültürel Miras, Tiyatro ve Çocuk Etkinlikleri serileriyle pek çok etkinlik kurguluyoruz. Dolu dolu, her sanat kolunu kucaklayan, her müzik türüne yer veren bir program hazırladık. Tüm sanatseverleri heyecan ve sabırsızlıkla, CSO Ada Ankara'ya bekliyoruz."

AÇILIŞ 17 EYLÜL'DE MOJCA ERDMANN'IN KONSERİYLE YAPILACAK

Binici, "2022-2023 kültür-sanat sezonunun sonbahar periyodunun açılış konseri 17 Eylül'de yapılacak. Ünlü Alman soprano Mojca Erdmann, piyanist Riccardo Bovino ile bir resital gerçekleştirecek. Erdmann, CSO Ada Ankara'nın 'Misafir Yerleşik Sanatçısı' olarak ilk konserini verecek, böyle önemli bir ismi salonumuzda birçok kez ağırlayacak olmaktan dolayı çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

BAŞKENT KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ EKİMDE İKİNCİ KEZ DÜZENLENECEK

Erdmann'ın ilk konserinde dünyaca ünlü romantik dönem Alman bestecilerin şarkılarının yanı sıra Mozart'ın çok sevilen bir konser aryasını da seslendireceğini anlatan Binici, 21 Eylül'de ise İngiliz keman virtüözü Fenella Humphreys'in piyanist Nicola Eimer'le "Bach'tan Sibelius'a Virtüözlerin Sihirli Sesi" isimli konseri gerçekleştireceğini söyledi.

Ozan Binici, 28 Eylül'de Mavi Salon'da klarnet sanatçısı Onur Çalışkan'ın Esrik isimli konserini vereceğini kaydetti.

Binici, "1-23 Ekim arasında Başkent Kültür Yolu Festivali'nin 2'ncisi düzenlenecek. Buna ilişkin programı, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ayrıca açıklayacak. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

CİHAT AŞKIN'DAN ÖZEL KONSER

Ozan Binici, 27 Ekim'de ise usta keman virtüözü Cihat Aşkın'ın tarihin en ünlü keman virtüözlerinden Paganini'nin 240'ncı doğum günü anısına, solo keman için 24 kaprisini anlatımlı bir şekilde seslendireceğini aktardı.

Türkiye'nin önde gelen arp sanatçılarından Şirin Pancaroğlu'nun 30 Ekim'de, çağdaş tango beşlisi Chamber Jam Quintet'in 1 Kasım'da CSO Ada Ankara'da olacağını dile getiren Binici, "Son dönemde Avrupa'da hızla yükseliş gösteren İspanyol saksafon sanatçısı Manu Brazo ve piyanist Pepe Fernandez, 3 Kasım'da, klasikten caza ve İspanyol halk türküleriyle harmanlanmış bir demetle Ana Salon'da olacak" şeklinde konuştu.

KINGA GLYK 5 KASIM'DA ANKARA'DA

Binici, 5 Kasım'da Tarihi Salon'da "Öğlen Vakti Konserleri" serisinin de düzenleneceğini belirterek şunları kaydetti:

"5 Kasım'da son dönemlerin fenomen bas gitaristi Kinga Glyk ilk Türkiye konseriyle CSO Ada Ankara'da olacak. Tiyatro alanında geçtiğimiz sezon çok ilgi gören Bir Garip Orhan Veli Müzikali bu sezon da Başkentli sanatseverlerle buluşacak. 30 yılı aşkın kariyerine 13 albüm sığdıran, birçok ödülün sahibi, Bodyguard filminin müziklerine imza atan Curtis Stigers, caz serimiz kapsamında 7 Kasım'da Ana Salon'da olacak."

İÇİN EĞLENCELİ VE EĞİTİCİ PROGRAMLAR

Çocuklar için eğlenceli ve eğitici etkinlikler de hazırladıklarının altını çizen Binici, 25 Eylül'de Küçük Prens Müzikli Çocuk Oyunu'nu, 5 Kasım'da Meddah Yusuf Duru ile Anadolu Masallarına Yolculuk, 12 Kasım'da Şeker Portakalı Müzikli Çocuk Oyunu, 27 Kasım'da Hay Aksi Beethoven Tiyatral Çocuk Konseri gibi özel programlar ile Mangala etkinliklerinin de minik sanatseverlerle buluşturulacağını bildirdi.

Binici, geçen sezon başlatılan Org Serisi'nin, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın geleneksel cuma günü konserlerinin devam edeceğini vurgulayarak ünlü caz sanatçısı Allan Harris'in 24 Aralık'ta Nat King Cole şarkılarıyla yeni yıl konseri vereceğini sözlerine ekledi.