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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Emel Mathlouthi, CSO Ada Ankara'da

        Emel Mathlouthi, CSO Ada Ankara'da

        Ankara'nın kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, dünyanın önde gelen sanatçı ve topluluklarını başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 15:53 Güncelleme: 26.02.2024 - 15:53
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        • 1

          Tunus'un en narin seslerinden biri olarak kabul edilen Emel Mathlouthi, 24 Şubat akşamı CSO ADA Ankara'da sahne aldı. Mathlouthi, doğduğu topraklardan dünyaya açılan bir müzikal yolculuğa çıkarak, Sheikh Imam, Bob Dylan, Joan Baez, Jefferson Airplane, The Cranberries ve Tool gibi devrimci sanatçılardan ilham alarak müziğini oluşturdu. Paris'te yaratıcı bir özgürlükle, vokal yeteneklerini, gitar, Kuzey Afrika perküsyonları ve çello gibi enstrümanları birleştirerek ilk stüdyo albümü 'Kelmti Horra'yı sahneye sundu.

        • 2

          CSO Ada Ankara'nın ev sahipliği yaptığı bu unutulmaz gece, Ankaralı müzikseverlere Emel Mathlouthi'nin eşsiz sesi ve müzikal yetenekleriyle dolu bir deneyim yaşattı. Mathlouthi acı ve cefayı hayallere dönüştüren şarkılarını, hayatındaki önemli anlardan ve etrafında cereyan eden olaylardan etkilenip yazdığını ifade ediyor.

        • 3

          Konser, CSO Ada Ankara'nın misafirlerine sunduğu benzersiz atmosferde, sanat ve müziğin buluştuğu bir platform olarak öne çıktı. CSO Ada Ankara, kültür ve sanatı Başkent'in kalbinde yaşatan bir mekân olma misyonunu sürdürerek, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam edecek.

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