Emel Mathlouthi, CSO Ada Ankara'da

Tunus'un en narin seslerinden biri olarak kabul edilen Emel Mathlouthi, 24 Şubat akşamı CSO ADA Ankara'da sahne aldı. Mathlouthi, doğduğu topraklardan dünyaya açılan bir müzikal yolculuğa çıkarak, Sheikh Imam, Bob Dylan, Joan Baez, Jefferson Airplane, The Cranberries ve Tool gibi devrimci sanatçılardan ilham alarak müziğini oluşturdu. Paris'te yaratıcı bir özgürlükle, vokal yeteneklerini, gitar, Kuzey Afrika perküsyonları ve çello gibi enstrümanları birleştirerek ilk stüdyo albümü 'Kelmti Horra'yı sahneye sundu.