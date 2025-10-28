Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat CSO Ada Ankara'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

        CSO Ada Ankara'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

        Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyet'in 102. Kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Başkentin kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, konserlerden atölyelere uzanan zengin bir programa ev sahipliği yapacak

        Giriş: 28.10.2025 - 14:56 Güncelleme: 28.10.2025 - 14:56
        CSO Ada Ankara'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümü kapsamında Ankaralılarla buluşacağı "Cumhuriyet Coşkusu" adlı konserde Şef Özgür Ulaş Doğanoğlu yönetiminde sahne alacak koro, ses ve saz sanatçılarının yer aldığı geniş kadrosuyla türküler ve marşların seçkin örneklerinden oluşan bir repertuvar sunacak. Programda ayrıca Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu dans sanatçıları ile Ankara Seymenler Kulübü Derneği Seymen ekibi de yer alacak ve sahne performanslarıyla etkinliğe katkı sağlayacak. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Cumhuriyet Coşkusu Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri 28 Ekim 2025 saat 20:00'da CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da gerçekleşecek.

        BİLET FİYATLARI:

        1. Kategori: 325 TL

        2. Kategori: 260 TL

        3. Kategori: 230 TL

        Cumhuriyet Bayramı'na Özel Atölyeler CSO Ada Ankara'da

        29 Ekim 2025 saat 13:00'da Fuaye alanında gerçekleşecek Yetişkinler İçin Porselen Tabak Boyama Atölyesi ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, CSO Ada Ankara'da sanatla kutlanacak. Ezgi Erdem'in eğitmenliğinde, yetişkinlere özel düzenlenecek ve katılımcıların porselen boyalarla tabak tasarımı gerçekleştireceği atölye kapsamında katılımcılar kendi tasarımlarını oluşturacak ve ürettikleri eserleri evlerinde fırınlayarak kullanma olanağına sahip olacaklar.

        BİLET FİYATLARI:

        Tam: 550 TL

        Çocuklar Yaratıcılıklarını CSO Ada Ankara'da Sanatla İfade Edecek

        Cumhuriyet Bayramı'nın çocukların yaratıcılıklarını sanat yoluyla ifade edecekleri, Görsel Sanatlar Öğretmeni Sebahat Ürün eğitmenliğinde CSO Ada Ankara Fuaye alanında saat 15:30 ve 17:30'da düzenlenecek Çocuklar İçin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na Özel Resim ve Baskı Atölyesi etkinliği kapsamında çocuklar, kendi hayal güçlerini kullanarak özgün resim ve baskı çalışmaları gerçekleştirecek. Etkinlikte katılımcılar, Cumhuriyet'in coşkusunu sanatla birleştirerek yaratıcı eserler ortaya çıkarma fırsatı bulacak. Program, çocukların sanatsal üretim aracılığıyla Cumhuriyet'in değerlerini keşfetmelerini ve yaşatmalarını amaçlıyor.

        BİLET FİYATLARI

        Tam: 400 TL

        Cumhuriyet Ruhu Müzikle Yeniden Hayat Bulacak

        Türkiye'nin önde gelen keman virtüözlerinden Cihat Aşkın ile başarılı bariton Teyfik Rodos, Türk valsleri ve Cumhuriyet şarkılarından oluşan özenle seçilmiş repertuarlarıyla, Avrasya Oda Orkestrası eşliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da sahnede olacak. Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak hazırlanan ve izleyicilere hem nostalji hem de sanat dolu bir akşam yaşatacak, müzik aracılığıyla Cumhuriyet ruhunun yeniden hayat bulacağı Avrasya Oda Orkestrası-Cihat Aşkın & Teyfik Rodos "Türk Valsleri Ve Cumhuriyet Şarkıları" isimli bu tek gösterimlik etkinlik 29 Ekim 2025 saat 20:00'da CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleşecek.

        BİLET FİYATLARI

        1. Kategori: 1.500 TL

        2. Kategori: 1.400 TL

        3. Kategori: 1.200 TL

        4. Kategori: 900 TL

        5. Kategori: 650 TL

        Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri CSO Ada Ankara'da

        Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Şef Burak Onur yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu Erdem, Şefler Mine Özalp ve Oğulcan Gökalp Devlet Çoksesli Çocuk Korosu ile Şefler Cem Parıldar ve Muhammed Yusuf Şahin yönetimindeki Devlet Çoksesli Gençlik Korosu DenizBank Konserleri "Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri" ile Cumhuriyet'in 102. yılı için sahnede olacak.

        Misafir koroların da katılacağı sahnede büyük bir birlikteliğin sergileneceği programda Cemal Reşit Rey'in 10. Yıl Marşı, Necil Kazım Akses'in 50. Yıl Marşı, Muammer Sun'un Sakarya ve Karadeniz Marşları, Musa Süreyya'nın Mülkiye Marşı, Faik Canselen'in İzindeyiz ve İleri Marşı, Muammer Sun'un Biz Atatürk Gençleriyiz'i, Ziya Aydıntan'ın Atam'ı, Felix Körling'in Gençlik Marşı, Ahmed Adnan Saygun'un 100. Yıl Atatürk Marşı, Osman Zeki Üngör'ün Cumhuriyet Marşı ve Sertaç Aktan'ın 1923 Kurtuluş Günü eserleri seslendirilecek. Dinleyicilerin Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze uzanan marşları ve ulusal ezgileri deneyimleyeceği, Türkiye'nin müzik mirası ve Cumhuriyet coşkusunun hep birlikte yaşanacağı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası & Devlet Çoksesli Korosu-Denizbank Konserleri

        "Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri" 30 Ekim ve 31 Ekim 2025 tarihinde saat 20:00'da CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleşecek.

        BİLET FİYATLARI

        1.Kategori: 650 TL

        2.Kategori: 460 TL

        3.Kategori: 325 TL

        4.Kategori: 260 TL

        5.Kategori:130 TL

        CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da Unutulmaz Bir Konser

        Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak olarak, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıldönümüne özel bir konserle, Ankara seyircisinin karşısında olacak Şef Necmi Kıran'ın yönetimindeki Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu günün anlamına ve Cumhuriyet Bayramımızın coşkusuna yaraşır bir repertuvarla, Fener Alaylarıyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine, CSO Ada Ankara Tarihi Salonu'nda sunulacak unutulmaz bir konserle renk katacak. Koro, solo ve orkestral icraların yanında, halk dansları ile çeşitlendirilmiş görsel sunumları da olan, Barış Alçay, Mehmet Kara, Nilgün Kıcılcı, Sakine Kurbani, Senem Gül ve Sıtkı Akın'ın solist olarak yer alacağı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu-Fener Alayı / Türküler – Oyunlar "Cumhuriyet Bayramına Özel" konseri 31 Ekim 2025 saat 20:00'da CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da gerçekleşecek.

        BİLET FİYATLARI:

        1. Kategori: 325 TL2. Kategori: 260 TL3. Kategori: 230 TL

        #CSO Ada Ankara
        #cumhuriyet bayramı
