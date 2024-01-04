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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar CSO Ada Ankara'da 8-14 Ocak haftasında renkli etkinlikler

        CSO Ada Ankara'da 8-14 Ocak haftasında renkli etkinlikler

        Başkent'in kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, 8 - 14 Ocak tarihleri arasında renkli programıyla sanatseverlerle buluşuyor. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 13:59 Güncelleme: 04.01.2024 - 13:59
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        CSO Ada Ankara'da renkli etkinlikler
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        CSO SANATÇILARI İLE PAZARTESİ KONSERLERİ: ‘BACH VE PEDAGOJİ’

        WANLATIMLI SOLO PİYANO RESİTALİ

        8 OCAK-20:00-MAVİ SALON

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        CSO Sanatçıları ile Pazartesi Konserleri serisinin 8 Ocak’taki ‘Bach ve Pedagoji’ temalı solo piyano resitalinde, piyano başında Can Okan yer alacak. 8 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de CSO Ada Ankara Mavi Salonda gerçekleşecek programda; Can Okan, Johann Sebastian Bach'ın Klavye Çalışması 2. Cildini dinleyicilerle buluşturacak.

        ANKARA DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU - BUĞULU NAĞMELER

        11 OCAK-20:00-MAVİ SALON

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        11 Ocak Perşembe akşamı saat 20:00'de CSO Ada Ankara’nın Mavi Salonunda duygusal bir atmosfer müzikseverleri bekliyor. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu; aşkın, sevginin ve hüznün izlerini taşıyan Türk Müziği eserlerini, solist sanatçı Kübra Erdoğan seslendirecek. Konserde koronun değerli sazları da Kübra Erdoğan’a eşlik edecek.

        TÜRK DÜNYASI MÜZİK VE HALK DANSLARI TOPLULUĞU - ALTAY'DAN TUNA'YA

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        11 OCAK-20:00-TARİHİ SALON

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        CSO Ada Ankara Tarihi Salonu, 11 Ocak saat 20:00'de Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu'nun ‘Altay'dan Tuna'ya’ adlı performansına ev sahipliği yapacak. Sanat yönetmeni Cem Gürdal şefliğinde gerçekleşecek etkinlikte, Türk Dünyası'nın zengin müzik ve dans kültürü Türk coğrafyasının çeşitli güzelliklerini zihinlerde canlandıracak bir repertuvar ile izleyicilere sunulacak.

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        CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI - ŞEF CEMİ’İ CAN DELİORMAN

        12 OCAK-20:00-ANA SALON

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        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 12 Ocak konserinde Şef Cem'i Can Deliorman yönetiminde Gustav Mahler’in hayatında ve bestecilik kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen 5. Senfonisini seslendirecek. Mahler’in en çok dinlenen ve icra edilen yapıtları arasında yer alan eser, 1901’in Şubat ayında ölümün kıyısından dönen ünlü bestecinin yastan zafere uzanan kişisel hayatındaki gelişmeleri notalarla ölümsüzleştiriyor.

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        ÇOCUKLAR İÇİN KAĞIT TELKARİ (QUILLING) ATÖLYESİ

        13 OCAK, CUMARTESİ// 13:00 ve 15:00 / FUAYE ALANI

        Ülkemizde son birkaç yıldır tanınmaya başlayan Quilling, ‘Kâğıt Kıvırma Sanatı’ ya da ‘Kağıt Telkari’ olarak adlandırılıyor. 13 Ocak Cumartesi günü fuaye alanında gerçekleşecek etkinlikte, 8-10 yaş grubu için ilk seans saat 13.00'te, 11-13 yaş grubu için ikinci seans saat 15.00'te başlayacak. Sanat eğitmeni Şule Tekeşi eşliğinde minik sanatseverler, kağıt telkari yapmayı deneyimleyecekler. Her seans için 15 kişilik kontenjan mevcut.

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        TUNA KİREMİTÇİ 'ŞAİRİN ŞARKILARI'

        13 OCAK-20:00-MAVİ SALON

        Tuna Kiremitçi, ‘Şairin Şarkıları’ adlı müzikal gösterisiyle CSO Ada Ankara'da müzikseverler ile buluşuyor. Tuna Kiremitçi kendi yazdığı şarkıları ve klasikleri seslendirecek. Şarkı aralarında ise seyircilerin sorularını yanıtlayacak. Tuna Kiremitçi’ye sahnede usta kemancı Müge Alpay eşlik edecek.

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        BİR GARİP ORHAN VELİ MÜZİKALİ – REHA ÖZCAN

        14 OCAK-15:00 ve 20:00-MAVİ SALON

        Reha Özcan’ın performansıyla 'Bir Garip Orhan Veli Müzikali', CSO Ada Ankara Mavi Salonda 14 Ocak’ta izleyicileriyle buluşacak. Yurt içinde ve dışında 30 bin seyirciye ulaşan müzikal, Orhan Veli'nin İstanbul, aşk ve insanlık temalarını sahneye taşıyor. Her yaştan izleyiciyi kucaklayan müzikal, Ankaralı sanatseverler ile bir kez daha buluşmaya hazırlanıyor.

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        #CSO Ada Ankara
        #Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu
        #konser
        #müzik
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