CSO Ada Ankara bu hafta sanatla dolu

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CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI İLE PAZARTESİ KONSERLERİ - ‘ODA MÜZİĞİ KONSERİ’

25 MART-20:00- BANKKART MAVİ SALON

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Pazartesi Konserleri kapsamında düzenlenen ‘Oda Müziği Konseri’nde Nurperi Yücesoy Akan keman, Hacer Özlü kontrabas ve Evrim Turan piyano eşliğinde sahne alacaklar. Programda, Reinhold Gliere tarafından keman ve kontrabas için bestelenen ‘Süit’ eseri seslendirilecek. Ardından, Astor Piazzola'nın keman ve kontrabas eseri ‘J’attends’, ‘La Misma Pena’, ‘Saint Louis en L’lle’, ‘Guardia Nueva’ ve ‘Adios Nonino’dan oluşan ‘5 Tango’ icra edilecek. Konserin son bölümünde ise Giovanni Bottesini'nin ‘Grand Duo Concertante’ adlı eseri 25 Mart Pazartesi saat 20:00'de Bankkart Mavi Salon’da müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

REKLAM ACCADEMIA BIZANTINA 25 MART-21:00- ZİRAAT BANKASI ANA SALON Accademia Bizantina, 40. yıldönümünü kutlayacağı özel konseri ile CSO Ada Ankara’da ilk kez Ankaralı müzikseverlerle buluşacak. 18.⁠ yüzyılın en önemli müzikal formu konçerto grosso’ya farklı bakış açıları getirdikleri, Arcangelo Corelli, Georg Friedrich Handel ve Francesco Geminiani'nin ‘Konçerto Grosso’larından oluşan özel bir program sunacak olan Accademia Bizantina, 25 Mart Pazartesi saat 21:00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da sahne alacak. Accademia Bizantina, 2023 yılında yayınladığı ve birçok prestijli ödülle layık görülen ‘L’Orfeo del Violino’ albümünü Türkiye'de ilk kez CSO Ada Ankara'da seslendirecek.

REKLAM ALIM QASIMOV VE FARGANA QASIMOV ENSEMBLE 26 MART-21:00- ZİRAAT BANKASI ANA SALON Mugam geleneğinin en önemli sanatçılarından biri olan, 1988 yılından beri Azerbaycan Mugam müziğini yaymak için dünyanın her yerinde birçok festivale katılan ve 1999 yılında Uluslararası Müzik Konseyi tarafından UNESCO Müzik Ödülüne layık görülen Alim Qasimov, hem kızı hem öğrencisi olan Mugam geleneğinin yaşayan en iyi kadın ses sanatçısı Fargana Qasimov ile Ankara’da sahne alacak. Alim Qasimov ve Fargana Qasimov Ensemble mükemmel tekniği ve repertuvarıyla 26 Mart Salı saat 21:00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da izleyicinin karşısına çıkacak.

GELİN ALLAH DİYELİM - TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİ KONSERİ 26 MART-21:00- BANKKART MAVİ SALON REKLAM .png On bir ayın sultanı Ramazan ayının manevi atmosferi içerisinde, Güzel Sanatlar Genel Müdürü, ses sanatçısı Ömer Faruk Belviranlı’nın solist olarak katılacağı ‘Gelin Allah Diyelim’ konserinde, birbirinden özel Ramazan ilahileri, kasideler ve tasavvuf müziğinin en seçkin örnekleri 26 Mart Salı saat 21:00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da Ankaralı sanatseverlere sunulacak. SULTAN NEVRUZ HAZRETİ ALİ SELAMLAMASI

26 MART- 21:00- TARİHİ SALON .png Orta Asya'dan Balkanlara uzanan geniş Türk coğrafyasında, baharın gelişinin, doğa ve çevrenin uyanışının coşkuyla kutlandığı gün olan Sultan Nevruz, Hazreti Ali’yi anlatan deyiş ve nevruziyelerden oluşan, solistler Nahide Saygın Akkal, Pelin Karakuş ve Sercan Direk Ankaralı tarafından seslendirilecek bir konser programıyla sanatseverlerle buluşacak. REKLAM FATİH ERKOÇ VE ZAFER ÇEBİ SENFONİK ORKESTRASI ‘ANADOLUNUN SESİ’ 27 MART-21:00- ZİRAAT BANKASI ANA SALON

Fatih Erkoç ve Zafer Çebi Senfonik Orkestrası, ‘Anadolu'nun Sesi’ konseriyle dinleyicilere benzersiz bir müzik ziyafeti sunacak. Geleneksel Anadolu türkülerinin modern düzenlemeleriyle bir araya gelen bu özel konserde izleyiciler, 27 Mart akşamı 21:00’de Fatih Erkoç'un büyüleyici sesiyle CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da unutulmaz bir gece geçirecekler. ANKARA DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU - NEFESTEN İLAHİYE ‘RAMAZAN ÖZEL KONSERİ’ 28 MART-21:00- BANKKART MAVİ SALON .png REKLAM Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, ‘Nefesten İlahiye’ adlı Ramazan Özel Konseri ile dinleyicilerinin karşısına çıkacak. Solistler Ayten Ekin Uluğ, Cengizhan Akar, Hasan Öztürk ve Nahide Saygün Akkal, nefes, semah, düvâzdeh, deyiş ve ilâhîleri içeren bir repertuarla 28 Mart Perşembe saat 21:00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da dinleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacaklar.

BANA SENİ GEREK SENİ ‘TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİ ÖZEL KONSERİ’ 28 MART-21:00-TARİHİ SALON .png ‘Bana Seni Gerek Seni’ adlı Türk Tasavvuf Müziği Özel Konseri’nde şef Özgür Ulaş Doğanoğlu yönetiminde Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun değerli ses ve saz sanatçıları, özel ilahiler ve kasideler seslendirecekler. Türk Tasavvuf Müziği'nin seçkin örneklerinin sunulacağı konser 28 Mart Perşembe saat 21:00’de CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da gerçekleşecek. CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI - ALESSIO BAX

29 MART-20:00- ZİRAAT BANKASI ANA SALON .png Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 29 Mart Cuma saat 20:00'de Ziraat Bankası Ana Salon’da Jacek Kaspszyk'in yönetiminde gerçekleştireceği konserinde piyanist Alessio Bax eşliğinde, Tchaikovsky'nin ‘Piyano Konçertosu No.1 Op.23’ ve Edward Elgar'ın ‘Enigma Varyasyonları Op:36’ eserini seslendirecek. Biletler; ‘biletinial.com’ adresi, ‘SanatCepte’ uygulaması ve CSO ADA ANKARA fuaye alanındaki Biletinial gişesi üzerinden temin edilebilir.