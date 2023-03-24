Ronaldo ayrıca milli takım formasıyla resmi maçlarda 100 gol atan ilk oyuncu oldu.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Portekizli yıldız Ronaldo, futbol tarihinin en fazla milli maça çıkan (197) oyuncusu oldu.

C Grubu'nda İtalya'ya konuk olan İngiltere ise 13. dakikada Declan Rice ve 44. dakikada penaltıdan Harry Kane'in golleriyle 2-1 galip geldi.

İtalya'nın golünü, 56. dakikada Mateo Retegui kaydetti. Kane, 54 gole ulaştığı İngiltere Milli Takımı'nda Wayne Rooney'yi geride bırakarak en golcü futbolcu unvanını elde etti.