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Cristiano Ronaldo tarihe geçti!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri, 8 karşılaşmayla başladı. Portekiz, Lihtenştayn'ı 4-0 yenerken Cristiano Ronaldo da tarihe geçti! Gecenin diğer önemli maçında ise İngiltere, İtalya'yı deplasmanda devirdi

Giriş: 24.03.2023 - 01:09 | Güncelleme: ABONE OL
Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
AA

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri, 8 karşılaşmayla başladı.

EURO 2024 Elemeleri'ndeki C, H ve J gruplarında ilk hafta maçları yapıldı.

Portekiz, J Grubu'nda ağırladığı Lihtenştayn'ı Joao Cancelo'nun 8, Bernardo Silva'nın 47, Cristiano Ronaldo'nun 51 (penaltıdan) ve 63. dakikalarda attığı gollerle 4-0 yendi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Portekizli yıldız Ronaldo, futbol tarihinin en fazla milli maça çıkan (197) oyuncusu oldu.

Ronaldo ayrıca milli takım formasıyla resmi maçlarda 100 gol atan ilk oyuncu oldu.

C Grubu'nda İtalya'ya konuk olan İngiltere ise 13. dakikada Declan Rice ve 44. dakikada penaltıdan Harry Kane'in golleriyle 2-1 galip geldi.

İtalya'nın golünü, 56. dakikada Mateo Retegui kaydetti. Kane, 54 gole ulaştığı İngiltere Milli Takımı'nda Wayne Rooney'yi geride bırakarak en golcü futbolcu unvanını elde etti.

Elemelerde 3 grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- C Grubu

İtalya-İngiltere: 1-2

Kuzey Makedonya-Malta: 2-1

- H Grubu

Kazakistan-Slovenya: 1-2

Danimarka-Finlandiya: 3-1

San Marino-Kuzey İrlanda: 0-2

- J Grubu

Portekiz-Lihtenştayn: 4-0

Slovakya-Lüksemburg: 0-0

Bosna Hersek-İzlanda: 3-0

Elemelerin ilk haftasına, bugün 4 grupta oynanacak 8 maçla devam edilecek.

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