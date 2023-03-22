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Cristiano Ronaldo: Suudi Arabistan Ligi zirveye çıkacak

Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nin ilerleyen yıllarda daha çok ilgi geçeceğini iddia etti.

Giriş: 22.03.2023 - 23:22 | Güncelleme: ABONE OL
Cristiano Ronaldo: Suudi Arabistan Ligi zirveye çıkacak
HABERTURK.COM

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da top koşturan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nin sanıldığından daha iyi bir lig olduğunu söyledi.

Kendisini Arabistan'da çok iyi hissettiğini söyleyen Ronaldo, "Kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum, bu yüzden buradayım. Mutlu olmasaydım burada olmazdım." dedi.

Arabistan Ligi'nin çok rekabetçi olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, "Çok rekabetçi bir ligdeyim. Suudi ligine farklı bakmanız lazım. Belki Premier Lig gibi değil ama pozitif olmasına ben de şaşırdım. Takımlar iyi, dengeli. Arap oyuncular zaten iyi, yabancılarla da kalite artıyor.vEğer planları tutarsa 5 ila 6 yıl sonra dünyanın en rekabetçi 4. veya 5. ligi olur." diye konuştu.

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