"ÜÇ KAPIDAN GEÇMENİZ GEREKİYOR" DEMİŞTİ

Çantalarının her birini titiz bir şekilde kullanıp saklayan Wanda Nara, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Burada koleksiyonum var. Parmak izi ve şifreyle mühürlenmiş üç kapıdan geçmeniz gerekiyor." Wanda Nara, ayrıca çantalarını sigortalattığını dile getirdi.