Georgina Rodríguez servet değerindeki çanta odasını gösterdi
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodríguez, adeta servet değerindeki çanta odasını gözler önüne serdi
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Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun uzun süredir aşk yaşadığı Arjantinli Georgina Rodríguez, lüks yaşantısını gözler önüne sermeye devam ediyor.
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2.5 YILDA KAZANDIĞI PARA; 700 MİLYON EURO
Dünyanın en çok para kazanan futbolcusu olan Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'dan 2.5 yılda kazandığı para; 700 milyon Euro... (19 milyar 875 milyon TL)
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Cristiano Ronaldo'nun kendisine sağladığı imkânlar sayesinde özel jet, yat, ultra lüks tatilli bir yaşam süren Georgina Rodríguez'in doğal olarak kıyafetleri, ziynet eşyaları, aksesuarları birer servet değerinde.
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Instagram'da 64 milyon 400 takipçisi bulunan Georgina Rodríguez, servet değerindeki aksesuarlardan olan çantalarını gözler önüne serdi.
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LÜKS ÇANTALARINA ÖZEL ODA
Georgina Rodríguez'in çeşit çeşit lüks markalara ait olan çantalara ayrı bir oda ayırdığı görüldü.
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WANDA DA ÇANTALARINA ÖZEL ODA YAPTIRMIŞTI
Öte yandan son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara da Milano'daki evinde yer alan servet değerinde olan çantalarının yer aldığı odayı gözler önüne sermişti.
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Wanda Nara; fotoğraftan sayabildiğimiz kadar 160'tan fazla çantanın yer aldığı bu odayı hırsızlara karşı korumak için nasıl bir önlem aldığını da açıkladı.
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"ÜÇ KAPIDAN GEÇMENİZ GEREKİYOR" DEMİŞTİ
Çantalarının her birini titiz bir şekilde kullanıp saklayan Wanda Nara, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Burada koleksiyonum var. Parmak izi ve şifreyle mühürlenmiş üç kapıdan geçmeniz gerekiyor." Wanda Nara, ayrıca çantalarını sigortalattığını dile getirdi.