Manchester United ile çalkantılı bir sürecin ardından yolları ayrılan 37 yaşındaki futbolcunun çocuğu, bir süredir Kırmızı Şeytanların akademisinde top koşturuyordu.

Manchester United ve Portekizli yıldızın yolları karşılıklı anlaşmayla sonlanırken Cristiano Ronaldo Jr da İngiltere'den ayrılarak Real Madrid'e döndü.

Cristiano Ronaldo Jr daha önce Real Madrid'in alt yaş takımlarında oynamış, babasının transferi sonrası Juventus'un yolunu tutmuş ve nihayet Manchester United akademisinde forma giymişti.

Ronaldo 2016'da yaptığı açıklamada "Oğlumun benim gibi futbolcu olmasını istiyorum. Atletik karaktere sahip. Futbolu çok seviyor" ifadelerini kullanmıştı.